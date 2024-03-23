人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

破解养老金融发展难点

齐 鹏
2024年03月23日08:39 | 来源：经济日报
小字号

原标题：破解养老金融发展难点

　　今年的《政府工作报告》提出，大力发展养老金融；在全国实施个人养老金制度，积极发展第三支柱养老保险。当前，在人口老龄化背景下，实现养老服务可持续，需要充分发挥养老金融的基础性作用。

　　金融与银发经济相结合，构成养老金融。发展养老金融，是为了更好满足人民的多样养老需求，带给百姓更多更强的获得感、安全感和幸福感。2012年以来，有关部门先后出台一系列促进养老金融发展的政策，如《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》《关于推动个人养老金发展的意见》《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》等。在此引导下，我国养老金融发展初见成效，呈现全方位、纵深化发展态势。

　　一方面，养老金投资规模不断扩大。《中国养老金融发展报告（2023）》显示，2022年全国养老金市场运营规模为8.4万亿元，占积累规模的比例达58%；预计2030年将达到20万亿元，占比达到70%。养老金融产品日益多元化，数据显示，2023年末，个人养老金产品增加至753只，包括储蓄类、基金类、保险类、理财类等产品。

　　另一方面，养老产业投融资日渐多样化，如贷款、债券、PPP模式、产业基金、股权基金等。境外投融资也逐渐增多，如美、澳、日、法等国养老企业以合作、独资等形式逐渐进入我国市场，对扩大产业融资、提升服务质量、增加产品供给等发挥了重要作用。

　　但须清醒认识到，我国养老金融依然处于发展初期，还存在养老金融机制设计不健全、资产管理能力不高、发展不平衡不充分等问题。对此，需多措并举，破解难点，改善问题，提升发展水平。

　　做好养老金各支柱的协调建设。以账户制为基础，加大政策支持，推进养老金投资多元发展，宣传解释好养老金体系中各支柱的作用及重要性，进一步引导群众参与第二、三支柱养老保险，促进企业、职业年金及个人养老金快速发展。成立专门机构，对养老金融发展提供帮助，确保各项政策及时有效落实。

　　引导金融机构等创新养老金融产品。针对不同年龄段的老人开发不同养老金融产品，扩展企业、职业年金的投资范围。在政策支持下，切实将提升老年人的生活品质置于政策实施首位，增强老人购买养老金融产品的信心，打造以老年人为中心的养老金融服务体系。

　　做足有效需求的功夫。强化公平机制在分配各环节的调节作用，逐步增加老年群体的养老财富储备，提高老年群体对养老金融产品的消费能力。加强对老百姓的养老规划引导，进一步增强他们的养老储备意识，提升其养老金融素养，激发他们购买产品及服务的积极性。

　　制定综合性养老产业政策，促进以医养康养为核心的养老产业发展。对相关企业给予多样融资政策支持，提升养老产业的社会融资水平，降低养老产业发展的市场风险。此外，基于养老产业的特殊性，对投资者做好预期引导，树立价值投资理念。

　　加快养老金融立法，为其发展等提供法律支持，确保其长期平稳运行。加强政策的系统化建设，为养老金融创造优良政策环境。此外，构建“长牙带刺”、有棱有角的监管体系，完善监管框架、流程、标准、风险控制等，确保养老金融安全高效。

(责编：方经纶、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
计算机行业加速融合 业界：人工智能电脑产业“代际”不断升级
　　人民网北京3月22日电 （记者许维娜）当前，以大模型和生成式人工智能（AI）为主导的技术创新持续取得突破，已成为推动科技和产业变革的关键力量，对经济社会发展和人类文明进步产生着广泛而深远的影响。 在各类人工智能大模型快速发展的时代背景下，不少高科技企业积极投身人工智能技术的研发与创新。…
构建高效畅通酒类流通体系 第二十届酒博会在四川泸州举办
　　图为第二十届酒博会现场。受访方供图 人民网北京3月22日电 （记者孙博洋）记者从中国酒业协会了解到，21日，为期4天，以“举杯中国·品味世界”主题的第二十届中国国际酒业博览会在泸州举办。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部