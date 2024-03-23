齐 鹏

原标题：破解养老金融发展难点

今年的《政府工作报告》提出，大力发展养老金融；在全国实施个人养老金制度，积极发展第三支柱养老保险。当前，在人口老龄化背景下，实现养老服务可持续，需要充分发挥养老金融的基础性作用。

金融与银发经济相结合，构成养老金融。发展养老金融，是为了更好满足人民的多样养老需求，带给百姓更多更强的获得感、安全感和幸福感。2012年以来，有关部门先后出台一系列促进养老金融发展的政策，如《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》《关于推动个人养老金发展的意见》《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》等。在此引导下，我国养老金融发展初见成效，呈现全方位、纵深化发展态势。

一方面，养老金投资规模不断扩大。《中国养老金融发展报告（2023）》显示，2022年全国养老金市场运营规模为8.4万亿元，占积累规模的比例达58%；预计2030年将达到20万亿元，占比达到70%。养老金融产品日益多元化，数据显示，2023年末，个人养老金产品增加至753只，包括储蓄类、基金类、保险类、理财类等产品。

另一方面，养老产业投融资日渐多样化，如贷款、债券、PPP模式、产业基金、股权基金等。境外投融资也逐渐增多，如美、澳、日、法等国养老企业以合作、独资等形式逐渐进入我国市场，对扩大产业融资、提升服务质量、增加产品供给等发挥了重要作用。

但须清醒认识到，我国养老金融依然处于发展初期，还存在养老金融机制设计不健全、资产管理能力不高、发展不平衡不充分等问题。对此，需多措并举，破解难点，改善问题，提升发展水平。

做好养老金各支柱的协调建设。以账户制为基础，加大政策支持，推进养老金投资多元发展，宣传解释好养老金体系中各支柱的作用及重要性，进一步引导群众参与第二、三支柱养老保险，促进企业、职业年金及个人养老金快速发展。成立专门机构，对养老金融发展提供帮助，确保各项政策及时有效落实。

引导金融机构等创新养老金融产品。针对不同年龄段的老人开发不同养老金融产品，扩展企业、职业年金的投资范围。在政策支持下，切实将提升老年人的生活品质置于政策实施首位，增强老人购买养老金融产品的信心，打造以老年人为中心的养老金融服务体系。

做足有效需求的功夫。强化公平机制在分配各环节的调节作用，逐步增加老年群体的养老财富储备，提高老年群体对养老金融产品的消费能力。加强对老百姓的养老规划引导，进一步增强他们的养老储备意识，提升其养老金融素养，激发他们购买产品及服务的积极性。

制定综合性养老产业政策，促进以医养康养为核心的养老产业发展。对相关企业给予多样融资政策支持，提升养老产业的社会融资水平，降低养老产业发展的市场风险。此外，基于养老产业的特殊性，对投资者做好预期引导，树立价值投资理念。

加快养老金融立法，为其发展等提供法律支持，确保其长期平稳运行。加强政策的系统化建设，为养老金融创造优良政策环境。此外，构建“长牙带刺”、有棱有角的监管体系，完善监管框架、流程、标准、风险控制等，确保养老金融安全高效。

(责编：方经纶、李楠桦)

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