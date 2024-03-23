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既有含金量又有含绿量——

海南保亭发展旅游康养特色产业

本报记者 王 伟
2024年03月23日08:41 | 来源：经济日报
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原标题：海南保亭发展旅游康养特色产业

　　森林覆盖率达84.87%，每立方厘米空气负氧离子达8200个以上……地处海南生态核心区，被誉为“海南绿肺”“天然氧吧”的保亭黎族苗族自治县，正走出一条既有含金量又有含绿量的高质量发展之路。

　　就地实现增收

　　走进保亭黎族苗族自治县三道镇甘什村什进村民小组，青山绿水间，独具黎族风情的楼房引人注目，村民们在院子里聊天、孩童们在田野里嬉戏，禾苗随风轻摇，一幅岁月静好的乡村生态美景展现在眼前。

　　“别看现在村子这么美，之前我们村可是保亭有名的贫困村咧！”什进村村民小组组长董选告诉记者，当时村里基础设施建设落后，改造之前住的是低矮破旧的瓦房、茅草屋，除了传统种植和养殖收入之外，村里人基本上没有其他的收入来源。

　　时至今日，保亭将少数民族的民俗生活与旅游业有机结合，把旧村庄变成经营型的旅游新村，从而带动农村产业结构调整，转变村民生产经营观念，促进农民增收致富。这种模式打破了传统旅游开发“景区一片繁荣、周边依旧贫穷”的局面，丰富生态旅游的基本内涵，加快了和美乡村建设进程。

　　“我们始终把改善民生福祉作为出发点，让群众共享发展成果。”保亭黎族苗族自治县副县长吕妍介绍，什进村在开发过程中实施“大区小镇新村”区域联动开发模式，在“不离乡、不离土、不失地、不失居”的前提下成为旅游直接从业者，获得青苗补偿、工资收入、土地和酒店分红等多项收入，就地实现增收，吃上“旅游饭”。

　　目前，什进村已经从落后的贫困村变成了令人向往的“布隆赛乡村文化旅游区”,被评为“全国少数民族特色村寨”,成为了第一批挂牌的特色村寨之一。

　　此外，保亭积极融入“三亚经济圈”，做足山海联动大文章，形成“山海互动、蓝绿互补”的生动局面。当地充分利用黎苗文化和雨林资源，大力支持槟榔谷、呀诺达、神玉岛、七仙岭等大景区建设，谋划打造乡村旅游点。今年春节期间保亭全县接待游客达到44万人次，相比去年同期增长35.91%，实现了旅游总收入2.43亿元。

　　“什进村的‘蝶变’不会是个例。”吕妍说，未来保亭将持续用生态“底色”描绘发展“绿色”，使绿水青山成为保亭的核心竞争力，让“生态美”变为“百姓富”。

　　康养文旅融合

　　雨林温泉康养沙龙、雨林温泉市集、世界温泉展……近日，以“泉世界，醉保亭”为主题的2024年海南保亭雨林温泉文化节收官。这场为期1个月的雨林温泉主题活动，向广大游客展示了保亭独特的雨林风光、丰富的温泉资源以及深厚的黎苗文化底蕴，不仅让游客领略到了保亭的魅力，更有力地推动了当地旅游业的发展。

　　据不完全统计，活动期间全网话题阅读量超过5200万次，抖音、小红书等平台话题播放量突破5000万次，上百位抖音、小红书网红及团购达人争相发布相关活动视频，进一步提升了保亭旅游知名度。

　　在七仙岭雨林仙境温泉度假酒店，来自全国各地的游客们正在温泉中畅游嬉戏、放松身心，呼吸着饱含负氧离子的新鲜空气，享受着难得的康养时光。“这个温泉里面有很多矿物质，针对有风湿类疾病的老年人，泡浴后症状改善很明显。”来自西安的游客李晓慧说。

　　“我们把中国博大精深的中医药、黎药与本地资源深化结合，为大家提供医养融合、康复疗养、休闲度假一体化的健康疗养度假服务。”吕妍说。

　　近年来，保亭以七仙岭景区为主阵地，充分挖掘雨林和温泉资源，统筹推进生态文明建设标志性工程，在做好生态保护的前提下开发温泉康复疗养、温泉护肤SPA等康养项目，进一步丰富旅游业态，加快推动康养产业与旅游业融合发展，构建特色休闲“大健康”旅游体系。

　　“保亭的七仙岭温泉是保亭自然资源里最有特色的一个产业，按照县委提出来的‘十大特色重点产业’要求，我们加大了对七仙岭温泉的保护和宣传力度，吸引更多的爱健康、爱美的人群到保亭旅游康养。”保亭源泽水业发展有限公司董事长王伟教表示。

　　“接下来我们将把温泉水逐步按照需要配送到康养产业的项目里面去，条件成熟以后可能还会通过管网配送，来满足客户的需要，助力保亭‘三区三地’发展。”王伟教说。

　　选择健康产业作为保亭的重点发展产业，既是保亭找准自身发展的定位，又是服务自贸港建设的具体路径。下一步，保亭将以气候康养为核心，综合发展温泉康养、森林康养和中医药康养产业，加快康养产业与旅游业融合发展，推动保亭特色康养产业多元化、多层次、高质量发展。

　　展现绿色活力

　　近年来，保亭持续推进生态环境保护和生态文明建设工作，生态环境质量持续改善，生态家底日益丰厚，绿色活力不断涌现。

　　“在保亭县域内有227.75平方公里划属海南热带雨林国家公园，其中七仙岭温泉国家森林公园是一个集奇峰美景、热带雨林、民族风情和田园风光为一体的热带森林公园。目前景区内已探明的植物5000多种、动物800余种，是海南岛内几片保存较为完好的热带雨林之一。”保亭黎族苗族自治县委书记穆克瑞说。

　　除了七仙岭，被誉为“人间仙境”的神玉岛也让游客流连忘返。走进神玉岛景区，宛如走进了群山里的世外桃源，游客三三两两漫步在幽深的热带雨林中，丰富的植物景观随处可见，还有机会偶遇千年荔枝树、亿万年“植物活化石”桫椤丛林等自然奇观。“我们在新闻里看到神玉岛被评为国家4A级旅游景区，这不趁着休假，赶紧来打卡。”家住三亚的王小敏携家人自驾而来，“在这里孩子们看到了很多平时看不到的珍稀植物，增长了见识。”

　　从美丽乡村，再到充满黎族风情的布隆赛、槟榔谷……保亭扎实推进生态环境治理，融合发展促保护。

　　“目前我们正携手中欧碳中和合作办公室、工业和信息化部国际经济技术合作中心等部门积极推进中欧（保亭）绿色数字创新合作区建设。”保亭黎族苗族自治县委副书记、县长王惠仙说，“这对于发挥保亭生态优势，为海南乃至全国探索发展低碳绿色经济具有战略意义，将有力推动保亭实现生态转型。”

　　此外，保亭坚持“政府主导、市场参与、项目支撑”的治理理念，以海南大学热带果蔬学院、七仙岭全球热带水果博览中心项目为突破口，实现生态保护的科技支撑。

　　据了解，保亭发布了《海南保亭健康产业发展白皮书（2021—2025）》，打造热带雨林健康养生、野溪温泉医疗保健、黎苗文化风情浓郁、南药基地品类众多、山地资源不可多得、生态美食食材优质六大健康产业“保亭名片”，用好保亭特色资源禀赋。

(责编：方经纶、李楠桦)
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