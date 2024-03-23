苏瑞淇

原标题：商场一层卖什么

年轻人为啥爱逛商场地下一层，一度引发媒体讨论，而商场一层作为门面担当，同样是吸睛的存在。这里不仅有光彩夺目的黄金珠宝和化妆品柜台，近些年还出现了新的成员——新能源汽车。那么，商场一层为什么卖这些呢？

要探究商场一层的秘密，首先得从经济学的坪效说起。简单来说，坪效是单位面积的效益，衡量的是商场每平方米面积所产生的销售额。高坪效的业态通常会占据商场的核心位置，黄金珠宝和化妆品便是其中的佼佼者。

化妆品店坪效相对较高。一方面是单价较高，市场需求量大；另一方面化妆品的毛利率也相当可观。尽管近年来，化妆品柜台受到线上销售的冲击，线下销售额有所减少，但一线品牌仍偏好在商场一层设门店，商场也乐于在一层引进大牌化妆品店，前者是为了宣传和定位，后者是为了门面，双方各取所需。

黄金珠宝同样不容小觑。作为贵重物品，黄金珠宝具有极高的单价和保值投资属性，因此深受消费者的喜爱。知名黄金品牌的毛利率能达到20%以上，钻石品牌的毛利率甚至更高。此外，商场一层为消费者提供了直观感受黄金珠宝魅力的场所，精致的陈列与专业的灯光，让黄金珠宝更显璀璨，消费者得以近距离欣赏珠宝的精细工艺和独特设计。黄金珠宝这一极其倚重线下体验的品类不仅为商场带来了丰厚的利润，也发挥了引流的作用。

出现在一层的，往往是卖得最好的，或者当下最火、承租力最强的业态与品牌。

近年来，新能源汽车也陆续开进商场一层，这又是为什么呢？传统燃油车的销售主要通过4S店进行，4S店一般位于城郊地带，燃油车种类繁多的售后保养维修是其利润的主要来源。没有复杂机械结构的新能源汽车则不同，利润主要来自卖车本身。除此以外，新能源汽车品牌的销售往往采用极致单品策略，主推几款车型。对于有车辆陈列空间的商场来说，在一层展示酷炫的新能源汽车变得越来越常见。

当然，消费体验感也是新能源汽车与商场一层双向奔赴的原因。商场一层的新能源汽车展位营造出的“科技感”“智能感”“未来感”，总能让消费者眼前一亮。新能源汽车开进商场一层，在众多大家熟悉的品类里营造出一种赛博朋克的感觉，实现了商场与新能源车企的双赢。

随着时代的发展，商场早已不是人们心中单一的购物之地，而是转型成为集食、游、娱、购等多功能于一体的现代化商业综合体。商场定位不同，一层的布局也会不同。作为国内坪效最高的商场，出现在SKP一层的往往都是奢侈品大牌；而有些主打年轻消费者的商场，一层则有很多网红潮牌和快时尚品牌。或许有朝一日，我们还会看到人工智能机器人出现在商场一层的橱窗里。但无论商场一层如何改变，有些东西是不变的，比如商场对高坪效的追求，比如消费者对出现在一层的商品拥有的品牌滤镜。商场致力于提升每平方米的效益，为消费者提供更多、更好的选择，而消费者也用他们的真金白银，为商场一层的商品投下“信任票”。

(责编：方经纶、李楠桦)

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