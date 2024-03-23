原标题：全球首列氢能源市域列车完成满载运行试验

科技日报长春3月21日电 （通讯员孙海博 金万宝 记者杨仑）21日上午，全球首列氢能源市域列车在中车长客股份公司（以下简称“中车长客”）试验线上进行了时速160公里满载运行试验。

当日试验过程中，车以160公里/小时速度运行的列车，每公里实际运行平均能耗仅为5千瓦时，最高续航里程可达1000公里以上。这是在全球范围内，首次实现了时速160公里氢能列车全系统、全场景、多层级性能验证。

据介绍，氢能市域交通具有清洁环保、运维简单、建设周期短、固定投资少等优势，具备高速度、大运量、快速乘降、安全智慧等特点。

该列车由中车长客自主研制，2022年12月正式下线。该车内置氢能动力系统，应用多储能、多氢能系统分布式的混合动力供能方案，同时采用了中车长客自主开发的氢电混动能量管理策略和控制系统。

“我们在完成氢能源市域列车氢动力系统及其关键部件耐久、高低温、振动、电磁兼容、防火安全等方面试验验证的基础上，进一步开展了不同速度等级下能耗、续航里程、可靠性、牵引、制动、动力学等整车试验。”中车长客国家轨道客车工程研究中心新技术研究部副部长王健介绍，此次还首次验证了氢能列车在-25℃至35℃环境温度下的实际性能，试验结果显示各指标均达到车辆设计要求，车辆性能指标达到国际领先水平。

业内人士介绍，氢能源市域列车试验工作的高质量完成，是我国轨道交通行业和氢能源技术研发应用的重要里程碑，将进一步助推高端交通载运装备关键技术实现自主可控。

上图 3月21日，我国首列氢能源市域列车在位于长春的中车长客试验线进行运行试验。中车长客股份公司供图

(责编：方经纶、李楠桦)

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