原标题：西湖龙井核心产区开采 首单已由菜鸟速递送达

才下山头，就上舌尖，来自上海的消费者已经喝上了今春翁家山出品的头茬西湖龙井茶。

3月22日上午，西湖龙井核心产区翁家山村发出的2024年头茬西湖龙井，已由菜鸟速递送达上海市消费者手中。

翁家山村作为西湖龙井核心产区，已于近日陆续进入开采期，今年头茬茶叶于21日炒制完成后，在当日下午交由菜鸟速递完成揽收，当天发车第二天早晨即送达消费者手中，实现次晨达。

“没想到首单这么快就到了。”翁家山村党总支书记孙斌说，今年翁家山村选择与菜鸟速递合作，从快递价格到服务体验，都感受到了惊喜。“特惠寄”服务让寄件更实惠，定制的包装既安全，也符合了茶行业要求。

据悉，作为该村西湖龙井春茶指定物流合作伙伴，菜鸟速递提供了定制化的包装方案，同时为了保障春茶的发运效率，菜鸟速递也专门组建春茶服务队，直接在茶山设立揽收服务点，随时上门揽收，让茶农无忧发货。

在运输方面，结合每天的出货量，菜鸟速递灵活调度翁家山周边运力，确保当天揽收当天发运；在分拨转运中心，菜鸟速递启动春茶绿色通道，春茶快进快出高效流转，确保了核心城市次晨达、次日达。在配送末端，菜鸟速递一如既往的提供送货上门服务，让消费者方便收货，第一时间尝鲜。

据悉，今年春季，菜鸟速递全面助力多个茶叶产地发货。目前在安吉白茶产区，菜鸟速递也已经启动春茶服务保障措施。

(责编：曹淼、李源)

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