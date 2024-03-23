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首届“节水中国行”主题宣传活动举办

2024年03月23日09:24 | 来源：人民网
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人民网西安3月23日电 （欧阳易佳）我国人多水少，是水资源相对短缺的国家，大力宣传节水和洁水观念，增强全民节水意识至关重要。3月22日，首届“节水中国行”主题宣传活动在西安开幕。

水利部党组成员、副部长陈敏表示，党的二十大报告强调实施全面节约战略、推进各类资源节约集约利用。水利部把提升水资源集约节约利用能力作为推动新阶段水利高质量发展的重要目标，把建立健全节水制度政策作为重要实施路径，持续推进强化节水宣传、完善制度政策、实施重点领域节水行动、发展节水产业和科技、加强节水型社会建设等工作，取得了明显成效。

陈敏介绍，在各方共同努力下，2023年我国万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降37.7%、51.8%，农田灌溉水有效利用系数由0.536提高到0.576，非常规水源利用量由68.7亿立方米扩大到210.9亿立方米，全国用水总量控制在6000亿立方米左右。

活动现场，第五届“节水在身边”全国短视频大赛、2024年“节水中国、你我同行”联合行动、节水宣传“五进”活动同步启动。作为“节水中国行”主题宣传活动重要组成部分，三大品牌活动旨在贯彻落实全面节约战略和节水优先方针，深入推进国家节水行动，提升全民节水观念意识和文明素养。

 

 

(责编：方经纶、吕骞)
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