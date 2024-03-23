3月22日，尚德机构公布了2023年第四季度和2023年全年未经审计的财务报告。

截至2023年12月31日，尚德机构在2023年第四季度实现净收入5.42亿元（人民币，下同），毛利4.68亿元；净利润1.55亿元，净利润率达到28.6%，连续11个季度实现盈利。同时，尚德机构在2023年实现净收入21.6亿元，毛利18.94亿元；净利润6.41亿元，净利润率达到29.7%，连续3个财年实现盈利。

尚德机构财务负责人表示：“在过去的一年中，公司专注于实现可持续增长，不断提升运营效率，并优化成本结构，在此基础上，我们在2023全年实现了29.7%的净利润率，创历史新高。同时，全年经营净现金流入超过1.35亿元，为业务的长期增长奠定了坚实的财务基础。未来，我们会根据董事会指引，持续进行股票回购，为股东创造长期价值。”

2023年第四季度，尚德机构新增付费用户16.47万，继续保持快速增长。

2023年第四季度，尚德机构在控制成本、提质增效方面继续表现出色。本季度营业成本为7375万元，同比下降2%；管理费用为3547万元，较上年同期减少36.8%。

最近两个季度以来，尚德机构在加大对师资、营销、研发的投入力度，相关指标环比有所提升，这些投入带来了现金收入的增长，有利于进一步确认为此后的净收入增长。2023年第四季度，现金收入为4.15亿元，与去年相比增加12%，环比增长6.5%。

本季度，尚德机构继续深挖数字生产力，密切关注AIGC等新技术在行业中的应用，增强业务增长内生动力。目前，AI、大数据等前沿科技已渗透到尚德机构“教、练、测、评”的整个产业链中。

尚德机构管理层表示：“展望未来，我们将会通过持续创新，继续开发优质的课程产品和服务，并坚定执行长期增长与盈利平衡战略，为股东和社会创造长期价值。”

(责编：曹淼、李源)

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