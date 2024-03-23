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广州南沙现代市场体系建设不断完善 三部门回应热点

2024年03月23日10:36 | 来源：人民网
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人民网北京3月23日电 （记者许维娜）“市场准入制度是社会主义市场经济的一项基础制度，对构建全国统一大市场、建设市场化法治化国际化营商环境具有重要意义。”22日下午，国家发展改革委副秘书长肖渭明在专题新闻发布会上表示。

现场，国家发展改革委、商务部、市场监管总局等相关负责人出席发布会，介绍《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》（以下简称《南沙意见》）有关内容，并就政策出台的背景、实施过程中的亮点等社会各界普遍关心的问题进行回应。

“率先探索可复制可推广的现代市场体系建设经验”

此前，在放宽市场准入方面，我国已出台海南特别措施、深圳特别措施、横琴粤澳特别合作区特别措施等多项政策。目前，出台《南沙意见》的背景和主要的考虑有哪些？

国家发展改革委副秘书长肖渭明介绍，近年来，按照中央有关部署，先后选择海南、深圳、横琴等基础较好地区开展放宽市场准入试点，因地制宜制定实施特别措施，努力为经济发展拓展更多增量空间、增添更多改革动能。当前，加快构建新发展格局，发展新质生产力，迫切要求进一步全面深化改革，加快建立高标准市场体系。

肖渭明表示，这次出台《南沙意见》有多方面考量：

一是坚持扩大内需战略基点，助力畅通国内国际大循环。从破除体制机制壁垒看，《南沙意见》通过放宽市场准入，充分释放科技、海洋、能源、医疗、旅游等市场消费潜力，进一步发挥服务业扩大收入与就业、稳定消费等多重功能。

二是坚持对接国际规则，吸引集聚全球先进生产要素。推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。国家发展改革委选择南沙试点，加强配置各类要素资源，在尊重国情基础上吸收借鉴国际经验，《南沙意见》支持南沙建立深海领域全球前沿科学研究协同机制，在大湾区设立国际先进技术应用推进中心，开展数据跨境流通和交易，探索与共建“一带一路”国家及欧盟碳排放相关标准互认机制等。这些工作将有助于南沙吸引更多高端要素，服务产业聚集和体系升级。同时，通过建立与国际对接的标准、规制与制度体系，更加优化南沙营商环境，进一步增强国际投资者对我国市场的投资信心。

三是坚持拓展市场增量，催生涌现新业态新模式。当前，新一轮科技和产业变革空前加快，涌现了一批前所未有的新技术、新业态、新模式，这些已经成为发展新质生产力的核心要素。《南沙意见》主要聚焦在重点领域放宽市场准入限制，努力为国内外企业提供更多发展增量空间，鼓励大胆开展前沿颠覆性科技创新、积极扩大市场应用场景，这相当于在南沙举起一面旗帜，能够极大鼓励创新型企业先行先试，有效激发技术、资本、数据、人才等优质要素加快汇聚南沙。

四是坚持服务民生，提升公共服务衔接水平。放宽市场准入改革不仅要让市场“有感”，也要让更多民生“有感”。《南沙意见》在社会民生领域提供了更加丰富的市场准入制度供给，在创造更好公共服务环境中持续满足人民群众对美好生活的需要。比如，在文旅方面，推动在南沙实施外国人144小时过境免签政策及邮轮免签政策等。

肖渭明表示，出台实施《南沙意见》有利于充分发挥南沙乃至粤港澳大湾区市场条件较好、要素资源汇聚等优势，持续优化新业态新领域准入环境，更大力度激发经营主体活力，更好营造国际化法治化市场化营商环境，率先探索可复制可推广的现代市场体系建设经验。

“要全力把文件中的‘亮点’转化为南沙改革发展的现实‘亮点’”

《南沙意见》明确，要通过首创性改革措施进行突破探索。这意味着当地将有更大的支持、更开放的环境、更广阔的空间、更强劲的活力、更优质的营商环境去探索未来产业和前沿技术，加快形成新质生产力。哪些领域将是先行先试的重点？又有哪些亮点值得关注？

王任飞表示，《南沙意见》的出台，对于服务国家重大战略、深化改革开放具有重要的意义，文件提出了很多首创性改革举措，具体而言，有以下几个亮点值得关注：

一是在推进海洋科技创新方面有亮点。文件在海洋科技创新方面进行了前瞻性谋划，这是市场准入负面清单制度实施以来，首次在海洋科创层面进行的拓展延伸。文件提出打造全国天然气水合物研发和商业开发总部基地，利用南沙已落户的南方海洋科学与工程实验室、天然气水合物勘查开发国家工程研究中心、冷泉生态系统研究装置、天然气水合物钻采船等机构和装置，推动更多创新资源进入天然气水合物研发商业体系。这些有助于推动延伸海洋创新链条，在深海科研领域持续催生更多原创性、系统性创新成果。

二是在绿色低碳发展方面有亮点。文件提出创建广州南沙粤港融合绿色低碳示范区，利用绿色低碳园区建设运营新模式，建立与共建“一带一路”国家及欧盟碳排放相关标准互认机制，助力“零碳”产品在更大范围内畅通流动。

三是在营造更好发展环境方面有亮点。基于广州南沙发展基础和潜在优势，文件提出建设中国企业“走出去”综合服务基地，努力构建线上线下一体化的国际投融资综合服务体系，提供信息共享、项目对接、检测认证、金融服务、争议解决等一站式服务，助力企业更好“走出去”。

四是在创新高效监管方面有亮点。文件制定过程中，充分考虑了放开市场准入与完善市场监管的关系，注重加强风险监测、识别和预警，协同提升事前事中事后监管水平。我们与市场监管总局一道，提出构建全链条监管体系、跨部门综合监管、重点领域监管、协同化市场监管等举措，力求把激发市场活力与加强市场监管统筹起来，健全创新市场监管模式，确保市场准入改革“放得开、接得住、管得好”，为在全国范围内进一步放宽市场准入作出探索示范。

“总之，作为一个政策文件，《南沙意见》应该说亮点纷呈。”王任飞表示，下一步，更重要的是要下大气力，全力把文件中的这些“亮点”转化为南沙改革发展的现实“亮点”。

“统筹推进中国企业‘走出去’综合服务基地建设”

作为广州参与粤港澳大湾区建设的重大发展平台，南沙的开发开放在推进广州工作中占据着举足轻重的地位。《南沙意见》提出，要打造国际一流的企业跨境投融资综合服务体系。对此，国家将通过哪些具体举措助力中国企业“走出去”？

左祥华表示，为进一步提高对外投资便利化水平，引导和帮助“走出去”企业熟悉了解投资目的地（地区）营商环境，更好把握投资机遇，商务部统筹推进中国企业“走出去”综合服务基地建设。通过整合各开放平台资源，持续激发企业内生动力和创新活力，实现更高水平对外开放，推动跨境投资贸易自由化便利化，助力服务国内国际双循环。

左祥华谈到，商务部支持广州南沙建设“走出去”综合服务基地，重点聚焦以下三个方面：

一是加快建设“走出去”综合服务载体。充分利用珠三角世界制造业基地优势、港澳国际化渠道和专业服务优势、广州国际组织集聚优势，搭建政策指导、项目对接、投融资服务等资源共享平台，推动国内优势产能资源与共建“一带一路”国家和地区发展需要深入对接。

二是加快打造“走出去”综合服务产业园。产业园作为线下实体平台，推动相关企业、机构、项目相对集中布局，产业园区内规划建设港澳专业服务集聚区、国际产融合作区、会议会展交易区、先进装备技术演示交流区、各国重点项目推介区等重点功能区，为中国企业“走出去”提供国际化、高标准服务。

三是加快完善具有竞争力的综合支持政策体系。推动投贷联动、自由贸易账户等金融创新政策落地，为装备、技术、标准等“走出去”提供融资解决方案。同时，加快完善支持企业“走出去”的政策体系，在政务服务、“港人港税、澳人澳税”、执业资格认可等方面予以相应的政策支持。

“先行先试为大湾区乃至全国探索创新”

市场监管是政府的重要职能，是发挥市场决定性作用和更好发挥政府作用的重要结合点。那么《南沙意见》在创新和完善市场监管方面有什么特点，又将如何通过建设科学高效的市场监管体系，更大激发各类经营主体活力，持续优化营商环境？

“《南沙意见》以南沙放宽市场准入试点为突破口，率先在重点领域探索创新，健全完善与放宽市场准入相适应的全链条监管体系，先行先试为大湾区乃至全国探索创新。”王火旺表示，市场监管总局将指导广东省市场监管部门，重点从以下四个方面推动《南沙意见》落地见效：

一是着力优化市场准入监管体系。建立健全覆盖全链条监管环节的市场综合监管服务机制，支持南沙选取1—2个特定监管场景，构建“准入+监管”闭环管理体系。推进无人驾驶等重点行业“白名单”管理，催生涌现新业态新模式。

二是着力健全跨部门准入综合监管工作机制。推动南沙编制跨部门综合监管事项清单，特别针对监管难度大、风险隐患突出的监管事项，推动由行业主管部门牵头会同相关监管部门，开展跨部门综合研判、协同处置，强化条块结合、区域联动，强化跨部门综合监管信息化支撑，提升准入监管的精准性和有效性。

三是着力强化重点领域准入监管。积极探索远程监管、移动监管等新型非接触式监管模式，进一步健全以“双随机、一公开”和“互联网+监管”为基本手段、以信用监管为基础的新型监管机制，构建食品药品安全全链条共治模式，营造更加公平、稳定、透明、可预期的营商环境。

四是着力构建政府监管、企业自觉、行业自律、社会监督的多元协同市场监管格局。鼓励引导行业协会、产业联盟、标准组织发挥资源链接优势，针对《南沙意见》涉及的重点领域、新兴产业建立健全行业自治规则，切实增强经营主体自我约束能力，同时畅通各类社会监督渠道，鼓励和支持社会各方面进行监督。

(责编：方经纶、吕骞)
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