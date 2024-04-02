原标题：再上新台阶！海尔融资租赁获AAA主体信用评级

近日，经国内评级机构联合资信评估股份有限公司评定，海尔融资租赁股份有限公司主体信用等级由AA+上调至AAA，评级展望为稳定。

当前企业信用等级的划分采用国际通行的“四等十级制”，AAA级为国内企业信用评级最高等级。此次获评企业主体信用AAA等级，体现了专业机构和资本市场对海尔融资租赁发展战略、资本实力、经营能力和发展前景的高度认可和强烈信心，将助力公司进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，更好地为实体经济发展提供金融赋能。

海尔融资租赁自成立以来坚持服务实体经济，服务真实产业，深度布局智能制造、医疗健康、教育文化、农牧食品、小微金融等业务领域，截至目前，累计服务实体经济投入超900亿，服务客户超7000家，管理资产规模超200亿。

近年来，海尔融资租赁保持战略定力，经营态势稳健向好，综合实力和融资能力不断实现新的跨越。公司2021-2023年资产规模复合增长率7%，利润规模年均复合增长率15%，盈利能力和风险管控相关指标位居行业前列。在资本市场开拓方面，公司不断推进直融产品发展，探索新型金融工具创新，债券发行频率高，债券品种多，截至2023年底，公司已累计发行境内资本市场债券项目34单，其中包括多个ABS、PPN、ABN等产品，并成功发行了租赁行业首单符合国际资本协会标准的社会责任债券。

展望未来，海尔融资租赁将以此次主体信用评级提升为契机，坚持贯彻“为产业，而金融”的经营理念，进一步优化产业布局，充分发挥信用乘数效应，以信用凝聚力量，以科技推动创新，为实体经济发展、产业结构升级贡献更大金融力量。

(责编：董童、李源)

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