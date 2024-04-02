原标题：百度携手优必选 共探AI大模型+人形机器人创新应用

近两年，AI产业、大模型和人形机器人的爆发成为全球科技发展的重要推动力。百度与优必选强强联手，共同探索中国AI大模型+人形机器人的应用，为人工智能和人形机器人产业的高质量发展注入新动能。

人形机器人是具身智能的最佳载体，优必选人形机器人Walker S通过百度智能云千帆AppBuilder平台接入百度文心大模型进行任务调度应用开发，快速构建了任务规划与执行能力。在完成柔软物体操作（叠衣服）和物体干扰分拣等任务时，Walker S 依靠端侧多模态感知模型获得空间定位与语义信息后，将信息交由文心大模型进行任务理解与规划，协同配合机械臂和灵巧手的精准操作，成功的完成了全套任务流程。

值得一提的是，此次优必选人形机器人Walker S与百度文心大模型技术实现了深度融合。在Walker S已有的多模态感知与运动控制能力上，通过接入文心大模型，获得了高级的意图理解能力和细粒度规划能力。Walker S首次完成了叠衣服这样的复杂柔性材料操作，展现出了大模型赋能人形机器人精细操作的领先水平。在分拣过程中，通过百度智能云千帆大模型平台调用文心一言进行子任务拆解和推理，配合端侧多模态感知模型实现精确识别定位、泛化抓取以及异常处理，确保Walker S的分拣任务在受到干扰的情况下仍然能够顺利实施。

百度研制的文心产业级知识增强大模型，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力，并通过飞桨深度学习平台和百度智能云赋能垂直领域，助力行业实现降本增效和转型升级。

优必选是全球极少数具备人形机器人全栈式技术能力的公司，也是全球极少数完成小扭矩到大扭矩（扭矩从 0.2Nm 到 200Nm）伺服驱动器批量生产的公司，其自主研发的人形机器人 Walker 是中国首个商业化双足真人尺寸人形机器人。公司持续投入人形机器人研发近12年，大型人形机器人Walker系列经历了五次迭代。从2016年推出Walker原型机，2018年和2019年发布Walker第一代和第二代，到2021年推出Walker X以及2023年最新发布的工业版人形机器人Walker S，优必选在大型人形机器人的研发、设计、生产和商业化应用等方面积累了丰富经验，构建了人形机器人的“护城河”。

AI大模型与人形机器人的结合，不仅能有效推动人形机器人的智能化水平实现跨越式提升，还将推动人形机器人在不同环境中执行多样化任务的能力。伴随着大模型技术的赋能，人形机器人的产业化进程将加快，未来“降本增效”的人形机器人将在工业制造、商用服务和家庭陪伴等多个场景实现落地应用，解决劳动力短缺，提高生产效率，让人类生活变得更加美好。

百度与优必选的合作，将拓展自身智能技术的应用场景，标志着中国人形机器人的技术和应用迈向了新的里程碑。未来，双方还将在数据共享与模型训练优化、数字孪生与虚拟现实、跨领域应用的拓展等方面探讨进一步的合作。

(责编：董童、李源)

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