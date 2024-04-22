孙阳

人民网北京4月21日电 （记者孙阳）近日，“联合国工业发展组织第四次工业革命产业加速器（杭州）揭牌仪式暨中德产业对接会”在杭州举办。

据了解，联合国工业发展组织第四次工业革命产业加速器致力于打造科技创新中枢，通过设置接待空间、众创空间、展示空间、多功能空间和户外空间等，发现、识别、评估实用新型技术，展示众多颠覆性的科技创新、数字驱动及绿色转型技术成果，打造全球样板间、一站式采购地和“永不落幕”的投促平台。

联合国工业发展组织总干事代表兼执行干事法图·海达拉在会上表示，第四次工业革命浪潮将重塑各大产业，借助数字技术改造传统产业成为实现包容与可持续性工业发展的重要途径。很高兴宣布在ITPO Beijing项下正式设立联合国工业发展组织第四次工业革命产业加速器（杭州）。加速器不仅汇聚了各行各业创新的绿色技术和数字技术，也致力于提高技术的可及性。同时，作为互动平台，加速器将为技术供应商和企业提供定制化的培训方案，加速初创企业和成熟企业的发展。

杭州市副市长孙旭东表示，加速器展示了多项先进的数字技术成果，与杭州市当前重点推动的产业数字化和数字产业化理念高度契合。联合国工业发展组织第四次工业革命产业加速器在杭州的落地，标志着杭州的国际化和数字化迈上新的台阶。未来，杭州将加速推进国际交往、科技创新和数字赋能发展。

中国国际经济技术交流中心副主任张翼表示，当前数字创新和智能技术潜力巨大。期待杭州加速器能够成为绚丽夺目的显示器、算力强劲的服务器、产业革命的加速器，以及国际合作的推进器，在推动构建伙伴关系、促进投资和技术合作等方面发挥积极作用，助力探索新技术、新业态、新模式，促进相关产业和企业的转型发展。

德国国际经济议事会秘书长彼得·努斯鲍姆表示，很高兴率德国隐形冠军企业组成的商务代表团出席今天的活动。希望加速器提供更多产业领域的培训，助力更多企业了解数字技术对其发展的好处。未来，德国国际经济议事会也将与加速器有更多的互动，共同促进中德两国间的技术合作与交流。

阿里云数据中心事业部总经理王朝阳表示，无论是数字化技术还是AI技术的发展，最终成功的标志便是能够支持千行万业的发展，这也是阿里云一直努力的目标。目前，欧洲客户对绿色低碳的追求高，和阿里巴巴有共同的目标，相信未来中欧合作前景广阔。

会议期间，萧山区委副书记、区长姜永柱与联合国工业发展组织投资和技术促进办公室（中国·北京）主任武雅斌教授进行揭牌。

今年是中德建立全方位战略伙伴关系10周年。在随后举行的中德产业对接会上，分别进行了第三届全球数字贸易博览会推介和杭州市萧山区产业发展环境介绍。

同时，与会专家围绕“工业4.0与新质生产力，颠覆式创新与数字重新定义产业发展”“新服务与新制造，生产性服务业助力可持续价值链”展开圆桌对话。专家认为，推动技术创新和发展，需要全球各界加强合作，中德两国应优势互补，共同打造更加可持续性发展的价值链。

(责编：申佳平、高雷)

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