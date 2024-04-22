原标题：稳外贸稳外资 建行在行动

建设银行积极落实中央金融工作会议和中央经济工作会议外贸外资工作部署，印发金融支持稳外贸稳外资专项工作方案，从支持中间品贸易和外贸新业态发展，推动贸易数字化和绿色化升级，助力更大力度吸引和利用外资等方面出台25条措施，掀起外贸外资企业服务热潮。

银政合作 共谋外贸外资高质量发展

建设银行主动对接政府部门，发挥双方合力，提升稳外贸稳外资行动影响力。4月中旬，福建省分行联合福建省商务厅举办“开放融合 善建未来”中国建设银行服务外贸外资高质量发展活动，建设银行总行、境内外分行和福建省委金融办、福建省发改委、福州海关、中国信保福建分公司以及福建省近90家外贸外资企业共聚一堂，共商发展。安徽省分行深度参与服务安徽省“徽动全球”万企百团出海行动，出台“徽动全球”出海行动金融服务方案，主动联系境外机构，对接我国驻外使领馆、境外商协会、投资机构等方面资源，做好省内政府境外招商、参展等服务对接，建立“列名单、建台账、勤走访、有回访”的全流程服务模式。山东省分行携手省商务厅举办“好品山东、鲁贸全球”活动，对全省57家国家外贸转型升级基地企业境外市场开拓需求进行摸底调研，为企业探寻跨境贸易商机提供新渠道。

创新服务 促进当地特色贸易高水平发展

以中小微企业为主的民营企业贡献了我国外贸总量的50%左右，建设银行借助金融科技力量，在同业率先推出“跨境快贷”系列大数据产品，截至目前，累计为1万多家小微外贸企业提供300多亿元资金支持。2024年，建设银行与中国国际贸易“单一窗口”合作创新“跨境快贷-外贸贷”，根据进出口报关等外贸数据为企业核定额度，无需抵质押、支用简便、利率优惠，助力纾解小微外贸企业融资难题。深化与中国出口信用保险公司的合作，建立“联合展业、联合开发、联合维护、联合风控、联合培训”的“五联合”合作机制，扩大保单融资规模，精准服务外贸企业融资需求，贸易险项下融资增信保额连续五年居同业首位。

作为广交会的战略合作伙伴及重要金融服务商，建设银行与中国对外贸易中心集团签署战略合作协议，致力在招商招展、金融专属产品、线上平台建设等方面提供全方位配套服务。自第127届广交会以来，建设银行累计邀请客户近1.2万户，助力境内外企业供采对接，创新“广交结算通”“广交融资通”等专属产品，以优质金融服务惠及广大展商客商。在今年第135届广交会期间，广东省分行启动了“广交会展客商专属金融服务月”活动，推出广交“融通宝”“融资宝”“融智宝”“融商宝”4大类28项金融服务产品，并将举办助力广东高水平对外开放暨服务广交政银企对接会，持续打造“遇建广交 融通全球”服务品牌，协助企业拓市场、抢订单，为外贸稳规模优结构注入建行力量。

浙江是全国跨境电商孵化地，跨境电商生态丰富。浙江省分行依托总行跨境电商金融产品优势，积极服务当地跨境电商平台和企业，助力贸易新业态快速发展。对接金华市跨境电商综合服务平台，为平台卖家提供收结汇服务；持续推进与义乌商城旗下电商平台合作，推动沙特站跨境电商收款产品上线，实现中小外贸客户便捷收汇。

广西是我国边贸大省，边民互市贸易额常年居全国第一。广西自治区分行积极对接当地政府智慧互市平台“互贸通”，成功上线边民互市线上金融服务系统“互市通”，实现互市贸易业务支付结算线上化处理，促进当地互市贸易健康发展；创新落地“八桂农担贷-边民互市贷”服务，为边民开展和扩大互市业务提供融资支持，支持当地互市贸易扩大发展。

跨境协同 助力企业“走出去”“引进来”

跨国企业的跨境金融服务需求涉及面广、个性化强。为提升跨国企业金融服务质效，建设银行紧紧围绕客户需求，提供本外币境内外一体化服务，通过提高服务层级、总分行协同、境内外联动，为客户提供量身定制的跨境综合金融服务方案，推动跨境投融资综合金融服务优化。

依托长三角地区“走出去”企业富集优势，协同全球建行机构，为“走出去”企业出谋划策，提供全方位金融服务。4月上旬，江苏省分行成功举办“苏企出海 善建偕行”全球建行助力企业高质量“走出去”合作论坛。建设银行总行及新加坡、约翰内斯堡、东京等16家境外机构，江苏省贸促会，中国信保江苏公司和70余家“走出去”企业代表现场参加，助力省内知名企业拓展海外市场。上海市分行连续举办“丝路扬帆 启航东南—长三角丝路企业沙龙”等3场高质量客户服务活动，与外贸外资客户共同谋划未来发展，打响建行“链动全球 融智融通 开放创新”服务品牌。

绿色金融是建设银行高度重视的服务领域。山西省分行与欧洲巴黎分行通过境内外联动，敏锐发掘法国某绿色高新技术企业来华投资商机，组织法方客户与中方合作企业、政府部门、税务机关等开展多次对接，为法方客户在企业开户、资本金登记、结售汇政策、资金清算路径、电价优惠和税收制度等方面排忧解难，促成法国绿色技术企业在我国设立独资企业，以国际铝土矿循环提纯技术，助力国内传统产业可持续发展。

(责编：曹淼、李源)

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