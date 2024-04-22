七匹狼发布2024春夏新品 以品牌焕新助力国货高质量发展
纺织工业是消费品工业重要组成部分，是传统支柱产业、重要民生产业和国际优势产业，在美化人民生活、服务经济发展、实现共同富裕、增强文化自信等方面发挥重要作用。作为行业领军的时尚男装企业，福建七匹狼实业股份有限公司（简称“七匹狼”）秉承工匠精神，深耕男装领域，不断进行技术升级与时尚创新，致力于打造高品质服装。
4月13日，七匹狼在上海东方绿舟航母公园举办以“新夹克 新七匹狼”为主题的2024春夏新品发布会，活动围绕“甲板英豪”“风雨征程”“飞向和平”三大环节讲述品牌发展历史，科技商旅双面夹克等春夏新品悉数亮相。七匹狼首次以航海科技为灵感来源，以夹克为载体，展现时尚力量。
融合时尚与科技 发布2024春夏新品
基于对年轻消费者需求的洞察，近几年来，七匹狼致力于推动品牌向年轻化、个性化发展，不断探索科技属性与时尚元素的融合，打造出充满时尚活力又兼具功能性的夹克产品，全面提升消费者的穿着体验，连续24年位列国内同类产品市场综合占有率第一。
本次发布会上，重点产品科技商旅双面夹克尤其引人瞩目。七匹狼从航海等复杂环境的应对中汲取设计灵感，让产品具备更多功能性，使其具有透气、防水、耐磨、可拆卸等特点，同时航母元素的应用，增加产品的时尚表达力，让科技与时尚更好融合。
不仅如此，七匹狼此次推出的商旅夹克、温变夹克、短袖夹克等产品，皆从顾客需求出发，将科技属性与时尚元素深度融合，尤其是特色产品双面夹克，可适用于不同场合，展现穿着者的个性魅力，体现出七匹狼对科技创新的执着追求。
专注设计研发 提升产品品质
创新是七匹狼保持高质量发展的原动力。从品牌创建之初，七匹狼就积极推进科技研发，以功能科技面料、领先科技制作工艺打造主要产品。2001年，七匹狼成立七匹狼科技功能夹克研究中心，组建一流的设计、研发、检测和技术管理团队，引进先进的研发、实验设备，致力于服装产品设计研发、品质管理、知识产权管理、标准化建设等专业化管理，并将知识产权管理工作作为重要环节。
作为一家致力于产品创新的企业，七匹狼深知掌握自主知识产权的重要性，多年来始终坚持创新驱动发展，成立至今，累计申请各种专利、著作权、版权上千件，充分发挥行业龙头企业作用，推动行业不断取得新突破。与此同时，七匹狼不断加大在知识产权方面的投入，建立完善的知识产权管理应用体系，加强知识产权教育培训，通过壮大研发力量不断提高自主知识产权的数量与质量。2023年，七匹狼被认定为“国家知识产权优势企业”，被评为“2023年全国质量标杆”。
除了专注自身产品的科技研发，七匹狼还积极助力推动行业发展。参与制定夹克行业标准，联合中国服装设计师协会开展夹克流行趋势研究，连续两年发布《中国时尚夹克流行趋势白皮书》。2024年3月25日，七匹狼联合广东省标准化协会发布团体标准《高端功能夹克》，通过对产品技术质量指标的优化、统一、规范，推动产品和产业提质升级。
实施数智化管理 打造质量标杆
七匹狼服装生产工厂配备100条现代智能流水生产线，通过“高品质、高效率、低成本、零库存、快速反应”的精益生产模式，致力于为客户提供集商品企划、研发设计、生产制造、贸易接单、物流配送为一体的高品质服装生产解决方案。
紧跟行业发展趋势，七匹狼将新一代信息技术与现代化管理融合，建设综合性信息化高度集成平台，通过建设SCM供应链管理系统，推动产品研发设计的标准化管理、生产的规范化管理、供应链的协同化管理，打造商品全流程数字化质量管控模式。
此外，七匹狼拥有智能化应用系统——智多星数据平台，通过及时的零售数据反馈和预警提升商品管理效率，优化门店配补货策略，并进行会员画像、消费人群智能分析，实现精准营销。凭借新一代信息化系统和领先的数字技术，七匹狼进一步提高管理效率和质量稳定性，为消费者打造始终如一的高品质产品。
助力绿色发展 践行社会责任
作为中国时尚男装领军品牌，七匹狼始终将社会责任作为企业发展的重要使命，在生产销售的每个环节践行“可持续时尚”承诺，以实际举措履行社会责任。2023年，七匹狼入选工业和信息化部发布的2023年度国家绿色工厂名单。本次发布的2024春夏新品采用了环保面料，用实际行动将环保与时尚融合，践行社会责任。
七匹狼始终坚持“回馈社会，感恩社会”的理念，设立“七匹狼集团慈善基金”，积极开展慈善行动，投入公益事业。相继在教育助学、抗震救灾、建设性项目、地方基础设施建设、环境保护等多个领域践行社会责任。
未来，作为中国时尚男装领军品牌的七匹狼，将坚持“夹克专家”品牌战略，持续探索创新，让科技赋能时尚，为消费者提供更高品质的穿着体验，推动中国时尚产业高质量发展，助力中国男装品牌走向世界舞台。
数据来源：福建七匹狼实业股份有限公司
《 人民日报 》（ 2024年04月16日 08 版）
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