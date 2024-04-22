人民网北京4月22日电 （焦磊、实习生张泊洋）据商务部消息，当地时间4月16日，第七届中国国际进口博览会推介会在法国巴黎举办。本次活动由中国驻法国大使馆、中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）共同主办。路易达孚、保乐力加、赛峰集团、东方航空、工商银行、中国银行等企业代表，以及法国重点行业协会、贸易投资促进机构、中法媒体代表等约200人参会。

进口博览局负责人表示，自2018年首次举办以来，进博会已成为展示中国大市场机遇、展现中国经济转型升级和消费发展新趋势的窗口。每届进博会法国参展企业数量、参展面积、意向成交额等都位居前列，进博会已经成为了法国商品“走进中国”的门户和法国企业开拓中国市场的平台。

目前，第七届进博会各项筹备工作正稳步推进，企业商业展签约面积近27万平方米，其中法国企业签约展览面积近2万平方米。今年正值中法建交60周年，法国将担任第七届进博会主宾国，第七届进博会计划设置“从法国农场到中国餐桌”集中展示区。

(责编：申佳平、高雷)

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