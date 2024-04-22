人民网临沂4月22日电 （欧阳易佳）4月22日是世界地球日。在2024年第55个世界地球日主场活动现场，自然资源确权登记局局长胡善顺表示，经过十年多的探索，自然资源确权登记从无到有，从构想到建立，从理论到实践，从试点到铺开，制度框架基本建立，重点区域自然资源确权登记稳步有序推进。

“在顶层设计方面，2019年，自然资源部等五部门联合印发《自然资源统一确权登记暂行办法》。2020年，印发《自然资源确权登记操作指南（试行）》。”胡善顺说，通过陆续研究出台自然资源确权登记相关技术标准，建设了全国统一的登记信息系统，自然资源确权登记制度和工作体系全面建立实行。

胡善顺介绍，在组织实施方面，重点区域自然资源确权登记工作有序推进。2022年12月28日，海南热带雨林国家公园在全国率先完成公告登簿，打通了确权登记“最后一公里”。2023年9月28日，上海崇明东滩国际重要湿地实现登簿，这是我国首个由国家登记机构完成登记的重点区域，也是湿地类型自然资源首次实现登簿。

截至目前，武夷山、大熊猫国家公园，江苏大丰麋鹿、山东昆嵛山国家级自然保护区等近百个重点区域相继登簿，自然资源确权登记已覆盖自然保护地、森林、湿地、草原、河流、湖泊、探明储量的矿产资源、海域、无居民海岛等各类自然资源。

胡善顺表示，随着一批重点区域自然资源相继登簿，自然资源确权登记逐步实现了落地见效：

一是明晰产权主体和权属边界，维护资源资产权益。通过自然资源确权登记，划清边界、确认权属，明确自然资源资产“谁所有”“由谁管”，推动解决所有权人不到位、所有权边界模糊、权益不落实等问题，为所有者“主张所有、行使权利、履行义务、承担责任、落实权益”提供产权依据。

二是夯实生态保护责任，服务生态文明建设。自然资源确权登记划定的既是生态权益边界，也是生态安全边界。登记簿记载自然资源权属状况、自然状况，同时关联“三区三线”等公共管制要求，登记结果具有公示公信效力，接受社会监督，为自然资源有效监管、严格保护和所有者权益行使，为保护自然生态空间、促进绿色低碳发展提供产权支撑。

三是实现自然资源确权登记和不动产登记的融合衔接，完善自然资源资产产权保护体系。自然资源确权登记是生态文明改革背景下不动产登记的拓展。统一登记制度实施以来，确权登记的范围从土地、房屋，到林地、草原、海域，逐步扩大到国家公园等自然保护地、湿地、水流等自然资源，进一步丰富完善了自然资源资产产权保护体系。

胡善顺表示，下一步，将继续深化理论研究和实践探索，不断完善自然资源确权登记制度规范，强化改革协同，有序推进重点区域自然资源确权登记，积极探索推进登记成果应用，为健全自然资源资产产权制度，服务生态文明建设提供基础支撑。

(责编：申佳平、高雷)

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