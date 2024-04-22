大悦城控股举办品牌战略发布会 展示全新品牌理念及战略愿景
2019年4月16日，大悦城控股作为中粮集团唯一的地产投资和管理平台，在北京举办“大悦中国 赋美生活”品牌战略发布会，首次对外展示重组更名后公司全新的品牌理念及战略愿景。
品牌焕新后，“大悦城”从商业品牌正式升级为公司品牌，既强化了大悦城控股 “双轮双核”的发展战略，也进一步强化了大悦城控股以“悦”和“美好”为核心的品牌特质和“更具持续发展能力的城市美好生活创造者”的愿景，让大悦城控股拥有了穿越行业周期的力量。
5年来，大悦城、大悦汇、“悦系”住宅、大悦中心、大悦乐邑、大悦酒店、大悦服务、悦客会等产品与服务品牌“百花齐放”，连同悦公益、悦城跑等公益品牌共同构建起公司品牌体系，践行美好、点亮生活。
1700万会员的近悦远来与大悦城的坚守
不论是17岁的大悦城，还是5岁的大悦城控股，一脉相承且始终不变的就是“创新”的基因。2007年落地北京西单的第一座大悦城，就致力于做最具创新精神的购物中心。为进一步满足消费需求、加快商业布局，整合后的大悦城控股推出大悦汇系列产品线，2023年实现广州、天津双项目顺利开业，以提供生活化、情感性的服务体验，以更加丰富、多元、包容的方式，引领区域生活品质升级。
大悦城控股商业秉持着“轻重并举”的战略理念，不断拓展版图，为城市的繁荣发展贡献了新的力量。五年来，全国新开业14个商业项目，足迹遍布北京、成都、重庆、武汉、长沙、广州、苏州、天津等一二线城市。单年客流由2亿人次增长至超3亿人次，会员人数新增1050万人、总计突破1707万人，大悦“家族”不断扩大。
仅2023年，无锡江南大悦城、北京京西大悦城、广州黄埔大悦汇、成都天府大悦城及天津西青大悦汇五大项目盛大开业。其中无锡江南大悦城是布局江苏的首个轻资产商业项目，达到了96%的招商率、92%的开业率，开业首日创造总客流逾10万人次、销售额超800万元的佳绩，成为无锡本地潮趣生活方式的商业标杆；全新产品线“大悦汇”品牌——广州黄埔大悦汇以99%的招商率、93%的开业率正式亮相；北京京西大悦城开业首日实现总客流突破16.5万人次，总销售额超1500万元。
此外，大悦城控股商业坚持发掘引领国潮、焕新属地文化、升级大悦城自有IP、强化大平台共融共创。近两年，全国项目共引入超700家首店与旗舰店品牌，包括52家全国首店、541家城市和区域首店，呼应消费新需求；自发营造30余个主题街区，每年举办活动超2000场，极大丰富了城市消费体验。
悦筑广厦，匠造更多人的美好安居
2024年4月，沈阳隆悦祥云项目正式获得国务院批准设立的国家级奖项“广厦奖”表彰，见证了大悦城控股在追求住宅品质、执着于建造“好房子”的不懈努力。
随着公司品牌焕新升级完成，大悦城控股进一步探索新时代居住生活需求，匠心打造人们满意、居住放心的“好房子”。重组更名后的五年，公司累计新增63个项目、新增开发面积约1740万平米，通过高品质交付为近10万个家庭如约兑现幸福新居。
2021年，经过长期的市场调研和深度打磨，大悦城控股迭代升级全新产品系——“悦系”，坚持以客户需求为导向，形成以客户生活场景驱动的研发路径，将人居生活与技术通过场景进行融合；强调健康才是产品的基础价值；在针对年轻客群的创新产品上，引领自我、陪伴、社交、颜值成为新的价值方向。第一批产品杭州悦著云轩开盘即罄，成为杭州奥体板块亮眼红盘；西安中粮·悦著云轩实现三开三罄佳绩，引发市场热议。
同时，大悦城控股持续推进工程建造体系的升级，通过将工程建造的生产组织方式和建造工艺及技术进行升级，实现产品更高的质量，生产更高的效率。 “悦工厂”体系于2021年底正式试点，成为客户近距离了解未来房屋的窗口，让业主和客户所见即所得，看的安心、买的放心、推荐起来更有信心。随后，悦客会小程序在2023年实现全部批次无接触、高效率“云交付”，更减少了交付中的繁琐等待流程。
承继大悦城控股品牌基因，全新物业品牌“大悦服务”焕新亮相，为用户提供良好的居住、生活与工作体验，用心守护美好生活。5年来，大悦服务新增74个管理项目，新增管理面积约1460万平方米，通过质朴而不懈的工匠精神打造安全、高品质的生活空间；同时，多元业务进一步开拓，新增轻资产管理项目9个，涵盖住宅、公寓、幼儿园、写字楼与文旅等多种业态，专业化程度与综合性服务能力持续提升。
以家为单位，用全力以赴的“大悦标准”，用真实可见的美好质感，回应每一次被信赖、被选择；用精益求精，兑现心有所属、亦有所安的大悦生活，兑现“赋美生活”的郑重承诺。
悦的N次方，描绘更宏远的大悦生态圈
整合完成后，大悦城控股真正成为一家多元业态的房地产开发企业，形成了自己的“生态圈”，“大悦城”已经不再只是购物中心的代名词。
在助力产业升级方面，大悦城控股在城市更新领域走出了一条独特的发展路径，持续发挥着行业示范引领作用。以北京地区为例，公司深度参与北京市及各区引导的城市更新工程，并就城市更新工作分别与东城区、西城区、朝阳区、海淀区等区政府积极洽谈，深入推动和完善城市空间结构和功能布局。
2023年，大悦城控股母公司中粮集团与其他11家企业一同入选“北京城市更新联盟”联盟发起单位，并向行业分享了中粮广场、中糖大厦及汇京双子座大厦等项目的城市更新经验。以“3C运营服务体系”为底层思维的重度运营，再到产业结构重塑、区域价值和活力唤醒，大悦城控股凭借经得起实践检验的三大焕新力，为楼宇改造及区域焕新提供了丰富多元的成功案例及范本。
又比如长租公寓业态，大悦城控股是行业内较早布局的地产企业之一。2019年，随着品牌焕新升级的完成，大悦城控股正式推出了长租公寓品牌——大悦乐邑。五年来，大悦乐邑不断提升完善产品标准，推出全新“J-HOME”服务标准体系，打造多功能公区、阅读中心等共享空间，举办丰富的社群活动、提供多样的增值服务，满足住户的生活需求。
2020年末，在国内长租公寓经过一段时间迅猛增长之后，部分企业出现了集中式暴雷，肩负央企责任的“大悦乐邑”推出“悦暖行动”计划，为许多临时“无家可归”的租房者提供解决方案。此外，大悦乐邑还通过与人才安居公司合作，打造活力人才社区，助力政府人才安居，以优质的房源、真诚的服务受到租户、市场和政府的广泛认可。如今，大悦乐邑已在北京、天津、深圳开业11家大悦乐邑门店，管理房源近3000间。这些散布在一二线城市星星点点的窗口，不仅为年轻的城市奋斗者提供惬意的居住环境，也温暖着初入社会时面对高房价的焦虑内心。
此外，大悦城控股持续巩固在旅居板块的精细运营和高品质服务。2019年来，旗下5家酒店累计接待约480万人，圆满完成17场国家级外事接待活动，品质产品与服务率获点赞。各酒店通过多元化高品质的产品与服务，打造差异化旅居体验，满足旅客的各层次情感需求，将酒店从单一住宿场景转化为可沉浸式享受的旅居目的地。
稳健共进，创造更精彩的美好未来
大悦城控股的第一个5年，就与同行们一起经历了行业震荡和深度调整。正是以不变的“稳健”，公司在逆市中实现了安全与可持续发展。2023年，中粮大悦城凭借综合实力、成长潜力、稳健经营与责任担当，在“2024中国房地产百强企业研究成果发布会”上荣获排名第20位，较2019年提升21位。
五年来，大悦城控股秉承扎根一线和二线重点城市的战略方针，项目布局北京、上海、深圳、成都、杭州、西安等38个核心城市，聚焦长三角、京津冀、粤港澳大湾区、成渝及长江中游城市群，强化区域深耕，持续优化投资结构，实现稳健发展。品牌焕新后，大悦城控股连续四年上榜《财富》中国上市公司500强、最高排名至第281位。公司资产总额增加约150亿元，营业收入增加约30亿元，平均融资成本持续下降，财务稳健安全，各业态保持稳中向好的态势。
一路走来，大悦城控股深刻感受到时代的发展给予的机会。乘时代春风，更要肩负时代的使命，与合作伙伴共担风雨、共同成长，帮扶弱势群体、共创美好，才能真正面向未来。
2021—2022年，大悦城控股全力推进房租减免工作，累计批准减免多个业态共计超10亿元租金，帮助约5000家商户特别是小微企业和个体工商户租户渡过难关，以实际行动与商户携手并进。
岁序更替，华章日新。2023年，大悦城控股迎来上市三十周年；2024年，大悦城控股迎来品牌焕新5周年。已过而立的大悦城，成熟稳重笃行；随着时代而进的大悦城控股，正值青春风华。
五年，是小小的“里程碑”节点，也是新的起点。从一座城到一座座城，从建设广厦到城市更新，大悦城控股始终为居民消费和居住生活、为合作伙伴和业主客户创造“美好如悦”的产品与体验，推动着生活的革新与城市的发展。
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