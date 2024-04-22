人民网记者 乔雪峰

风机价格下滑，是风电产业在2023年留下的烙印。尤其在陆上风电市场，“低价”已经成为不少风机厂商抢占市场份额的手段之一。

业界认为，在此背景下，各大厂商不得不被卷入激烈的价格竞争中。中国风电行业创新性和产品可靠性或将会受到一定程度上的影响，陆上风电向沙戈荒等复杂场景的进步和发展也可能受到制约。

当前，海上风机价格与陆上风机价格的差距正在缩小。这一变化不仅彰显了风电行业技术的迅猛进步，也预示着市场竞争的日益激烈。与此同时，一些后发企业主观上出于扩大市占率的考量，也主动迎合“低价抢单”。

业内人士指出，这种竞争导致风电主机价格大幅下滑，而低价经过上游的层层传导，最终使得全产业链都难以盈利。同时，这种低水平的同质化竞争不仅不利于行业的长远发展，更是阻碍了行业的创新步伐。

面对这样的困境，如何破局成为风电行业亟待解决的问题，各大厂商也在不断探索。

近年来，明阳智能持续在半直驱技术领域深耕，通过自主创新成功研发出超紧凑半直驱机型，开启了MySE系列半直驱产品的新时代。

基于MySE平台，明阳智能推出了一系列新型机组，为风电行业的可持续发展注入强大动力。

此外，随着近期海上风电的东风吹来，风电行业踏上了全新征途。面对陆上风电市场的低价竞争和低水平同质化竞争，明阳智能调整市场策略，将战略重心转向更具潜力和发展空间的海上风电领域。

如今，明阳机组分布在广东、福建、山东、广西、江苏、海南等地海域。

与此同时，积极布局海外市场，帮助意大利建设首个海上风电项目，成为首个为日本海上风电项目提供风电机组的中国风机厂商，与韩国本土最大风电整机企业Unison签订海上风电项目协议等。

对此，中金公司发布研报称，2023 年国内海上风电行业景气度持续不佳，不过观察到多个区域的项目正在积极进行开工前的手续，预计该公司2024 年海风风机和电站出售有望回归正常，有望迎来海风风机出货量和盈利的较好增长。

(责编：方经纶、高雷)

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