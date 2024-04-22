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财政部：一季度财政收支运行平稳 

2024年04月22日17:12 | 来源：人民网
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人民网北京4月22日电 （方经纶）在4月22日国新办举行的新闻发布会上，财政部副部长王东伟表示，一季度，财政收支运行平稳，呈现三方面特点——

一是财政收入按可比口径计算继续保持恢复性增长态势。一季度，全国一般公共预算收入60877亿元，同比下降2.3%。扣除特殊性因素影响后，可比增长2.2%左右，延续恢复性增长态势。其中特殊因素是指，2022年制造业中小微企业部分缓税在2023年前几个月入库抬高了基数，以及2023年年中出台的4项减税政策对今年财政收入形成翘尾减收等。全国税收收入49172亿元，同比下降4.9%，扣除上述特殊因素影响后税收保持平稳增长。

二是文旅消费、先进制造业等行业税收较快增长。服务业方面，与居民消费关联性较高的住宿和餐饮业税收增长44.7%，文化、体育和娱乐业税收收入增长26.7%，交通运输、仓储和邮政业税收收入增长6.8%，零售业税收收入增长5.7%，反映出居民消费活力正在不断释放。制造业方面，一季度制造业税收收入同比下降，扣除前述去年同期制造业中小微企业缓税入库抬高基数等不可比因素影响后，实现平稳增长。尽管受不可比因素影响，但制造业部分细分行业税收仍呈增长态势，表现良好。如，铁路运输设备制造业税收收入增长9.5%，计算机制造业税收收入增长6.8%。

三是重点支出得到较好保障。各级财政部门加强财政资源统筹，加快预算下达和增发国债资金使用，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障。同时，优化财政支出结构，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，大钱大方，小钱小气，集中财力办大事。一季度，全国一般公共预算支出同比增长2.9%。主要支出领域中，社会保障和就业支出12708亿元，增长3.7%；教育支出10436亿元，增长2.5%；城乡社区支出5614亿元，增长12.1%；农林水支出5185亿元，增长13.1%；住房保障支出2049亿元，增长7.8%。

下一步，财政部将扎实实施好积极的财政政策，强化财政管理监督，把加强宏观调控、着力扩大内需、培育发展新动能、防范化解风险有机结合起来，进一步提升财政政策质效，巩固和增强经济回升向好态势。

(责编：方经纶、高雷)
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