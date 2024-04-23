中国经济向“新”求“质”，不仅为国内产业布局的优化提供新契机，而且为外资企业在华发展提供新机遇，坚定其投资发展的信心。近日，西门子（中国）有限公司执行副总裁、西门子大中华区数字化工业集团总经理王海滨在接受人民网《对话企业家》栏目采访时分享了自己的相关感悟。

人民网：如何理解“新质生产力”的“新”？从您负责的企业角度看来，前沿技术如何推动相关产业发展？

王海滨：新质生产力的“新”，核心在以科技创新推动产业创新，特别强调前沿技术与产业场景的“双向奔赴”，进而激发产业新活力。这与西门子的实践不谋而合。

从数字孪生到工业元宇宙，从软件定义的自动化到工业人工智能，前沿技术正以前所未有的速度让生产可能性曲线得到不断拓展和跃迁。近年来，西门子积极推动人工智能、数字孪生、边缘计算、工业5G、工业元宇宙等新技术的研发与落地，以“新”促“质”，加速产业数实深度融合，为工业企业创造的效率和灵活性释放乘数效应。在汽车行业，西门子助力比亚迪创建数字主线，从绘图板上的“第一笔”，到车间的全面自动化，每一个步骤都实现数字化和互联互通，大幅缩短新车开发时间，提升制造效率和产品质量；在食品饮料行业，西门子助力小罐茶打造中国茶叶界首座符合“工业4.0”标准的智能工厂，以高达90%的自动化率，树立了效率和产品质量的行业标杆；西门子与三迭纪合作，将增材制造技术应用于药品生产，串联研发和生产，实现从需求到交付的端到端模式的变革，进一步打开“万物皆可打印”的想象空间。

人民网：当前，互联网、大数据、云计算、人工智能等技术不断发展，深刻改变人们的生产生活方式。如何利用数字化技术为工业发展注入绿色新动能？

王海滨：在未来工业的发展图景中，颠覆性技术将会进一步突破产业发展边界，塑造产业发展新优势。因此，以科技创新为内核的新质生产力也必将驱动中国工业迈向新阶段。面对工业新阶段，数字化技术将被赋予新的期待：数字化技术在解决企业多快好省的经济增长需求外，也将掀起一场将可持续发展战略转变为可实践路径和方法的产业变革，进而形成经济增长与生态环境改善的和谐并进。这将带给中国工业企业一个真正具有生命力和竞争力的未来。

西门子正积极拥抱这一未来。西门子成都数字化工厂于去年12月被世界经济论坛（WEF）评为“可持续灯塔工厂”。通过部署西门子碳足迹可信精算及追溯解决方案SiGREEN，成都工厂实现了产品和组织碳足迹的透明化，为减碳决策提供了精准数据和技术支持。同时，通过对工厂运营、废物处理、产品生产等环节的不断改造和创新，自2019年以来，成都工厂在产量提升92%的基础上，减少了24%的单位产品能耗和48%的单件产品废弃物。这是西门子利用创新技术实现企业可持续发展的生动写实，也是我们以科技支持中国培育新质生产力的有益实践。

人民网：您认为中国工业转型升级、迈向新阶段的最佳路径在哪里？您所负责的企业将有何新动作、新布局？

王海滨：要使创新技术突破发展的边界，实现持续迭代和规模化落地，让广大企业和合作伙伴之间形成深度互动和网络效应，促进供需信息的高速流动，这是在新的时代背景下，中国工业转型升级的关键。近年来，创新科技为各产业绘制的未来图景更加清晰，也让我对中国加速迈向工业新阶段更有信心。

在西门子看来，聚合产业“一起干”的最佳路径，便是通过打造平台构建生态体系。西门子Xcelerator正是基于对数字化转型的深度思考而推出的开放式数字商业平台。基于这一平台，不同行业、不同规模的企业均能共享知识与技术资源、共创服务与方案、让数字化和低碳化转型更容易、更快速、更利于规模化落地。

如今，西门子Xcelerator在中国的合作伙伴数量已达75家，且朋友圈仍不断扩大。通过西门子Xcelerator，科技赋能不再仅是行业领先企业的专属，超过5000万家中国中小企业也能从数字化中受益。

志和越山海，聚力共前行。回溯西门子与中国同行的150多年历程中，我们与无数中国企业共同成长、彼此成就。如今，新质生产力正驱动中国工业迈向下一个阶段，这注定将是一个技术“狂飙”、产业加速变革的新时代。西门子愿继续与中国企业书写由“制造”向“智造”，再向“质造”演变的创新故事，携手推动中国工业向前、向新、向绿，共赴数字化与可持续发展的光明未来。

(责编：董童、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经