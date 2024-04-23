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中国优质产能为世界经济添动力

金观平
2024年04月23日09:04 | 来源：经济日报
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近期，美国等西方国家不断炒作所谓中国新能源“产能过剩导致不公平竞争”，污蔑以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的中国产品出口威胁他国产业发展，称中国以“过剩产能”冲击世界经济。

“新话术”的背后是“老套路”。给中国“新三样”产品强扣所谓“产能过剩”帽子，目的是为了遏制打压中国科技发展和产业升级，以不正当手段维护美西方在全球经济体系中的垄断地位，以及由此带来的超额收益。

在经济全球化背景下，供给和需求都具有全球性，不同国家的产能高低是由各自比较优势决定的，只要加强合作，就能共同发展。早在200多年前，亚当·斯密就在《国富论》中阐明，国际贸易使各国实现分工合作，从而提高生产效率和经济发展水平。倒是今天，某些西方舆论将“产能过剩”定义为超过国内需求的生产能力，这是何等狭隘！不仅违背了经济常识，更不符合客观事实。如果各国生产的产品仅为满足国内市场需求，世界贸易从何而来？按此逻辑，美国生产的芯片、德国生产的汽车80%都用于出口，是否也可以被称为“产能过剩”？

中国发展新能源产业，是顺应高质量发展要求、符合经济客观规律的正确战略选择，是中国比较优势的体现和对全球分工的贡献，有助于落实联合国2030年可持续发展议程和气候变化《巴黎协定》目标。以“新三样”为代表的中国新能源产品，不是所谓的“过剩产能”，而是积极满足全球市场需求的优质产品供给；没有冲击世界经济，而是为世界经济增长和价格稳定提供了重要支撑。

近年来，全球经济陷入增长乏力和通胀高企困境，高质量、高效能、高性价比的中国产品，为全球产业链供应链稳定提供有力支撑，丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力。2023年，我国“新三样”产品出口首次突破万亿元大关，每出口3辆汽车就有1辆是电动载人汽车，光伏组件产量连续16年位居全球首位，受到海外消费者广泛青睐。英国汽车制造商和贸易商协会首席执行官迈克·霍斯日前在接受采访时就表示，更多中国电动汽车品牌进入英国，不仅降低了电动汽车价格，还鼓励了行业创新，让消费者和汽车行业都受益。

从全球范围来看，优质产能不是过剩，反而是严重不足。据国际能源署测算，2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆，是2022年的4.5倍；全球光伏新增装机需求将达到820吉瓦，是2022年的约4倍。这也意味着，当前产能远远不能满足市场需求，特别是众多发展中国家对新能源产品的潜在需求巨大，何来“过剩”一说？

在国际绿色低碳市场需求不断扩张的背景下，作为全球最大的可再生能源市场和设备制造国，中国持续提供优质新能源产品，将有力推动全球绿色低碳转型发展。中国新能源产业的发展，为全球应对气候变化和绿色低碳转型作出巨大贡献，体现负责任大国担当。2023年全球可再生能源新增装机5.1亿千瓦，中国的贡献超过一半。中国风电、光伏产品已出口到全球200多个国家和地区，降低了全球清洁能源使用成本。中国还与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作，有效解决了有关国家和地区用电难、用电贵等问题。中国的绿色产能正有力帮助发展中国家实现减碳目标、加快绿色转型。国际可再生能源署报告显示，过去十年间，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过了60%和80%，这其中很大一部分归功于中国创新、中国制造、中国工程。

指责中国新能源“产能过剩”毫无事实根据，以此为借口采取贸易保护措施，必将损害全球产业链供应链的稳定和新兴产业的成长发展，阻遏国际社会应对气候变化的绿色转型进程。

(责编：王震、陈键)
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