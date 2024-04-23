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一季度全国落实投资同比增长93.3%

水利基础设施加快建设

吉蕾蕾
2024年04月23日09:05 | 来源：经济日报
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　　水利部最新统计数据显示，今年一季度，全国落实水利建设投资7787亿元，比去年同期增长93.3%；完成水利建设投资1933亿元，比去年同期增长4.4%，为历史同期最多。其中，广东、河北、浙江、福建、四川、山东等6个省份完成投资超过100亿元。

　　从数量上看，一季度全国实施水利项目2.35万个、在建规模4.7万亿元，同比分别增长15.8%、12.3%。其中，新开工水利项目9683个、投资规模4733亿元，同比分别增长33.8%、47.6%。特别是总投资1亿元以上的水利项目新开工687个，比去年同期增长了94.6%。

　　水利部运行管理司司长张文洁介绍，今年以来，淮河入海水道二期、引江济淮、环北部湾水资源配置等重大水利工程加快推进，为水利工程建设良好开局打下了坚实基础。截至3月底，淮河入海水道二期工程今年已累计完成投资7.7亿元，超额完成序时进度要求。

　　为加快推进重大水利工程建设，水利部严格把控工程建设各个环节。立足当前大规模水利基础设施建设实际，优化工程开工条件，对符合开工条件的重大水利工程，协调指导工程依法依规开工；明确年度建设任务、控制性节点和计划实现的重要阶段性目标，实行动态管理，加强进度监测和分析研判，全力推动工程建设进度。

　　截至目前，今年已新开工13项重大水利工程。水利部规划计划司一级巡视员谢义彬介绍，新开工的水利工程从类型上看，一种是流域防洪工程，包括长江铜陵河段综合治理、黄河宁夏段河道治理、安徽新安江流域防洪治理、北京永定河卢三段综合提升工程、江西乐平水利枢纽等；另一种是水资源配置工程，包括山东太平水库、青海蓄集峡水利枢纽供水配套、江西峡江灌区等。谢义彬表示，这些区域水网、省级水网骨干工程将明显提高区域水资源保障能力。

　　大规模水利基础设施建设，投资落实是关键。谢义彬表示，水利部坚持政府和市场“两手发力”，积极扩大水利投资规模。一方面，指导各地积极与相关部门沟通，努力争取加大财政投入，发挥好政府投资的带动放大效应；另一方面，争取更多金融支持，积极吸引社会资本参与水利建设运营。鼓励和引导社会资本通过特许经营、股权合作、战略合作等多种形式参与水利项目建设运营。同时，积极推进水利基础设施投资信托基金（REITs）试点，充分发挥水利投融资企业作用，构建多元化、多层次、多渠道的水利投融资体系。

　　去年，国家增发1万亿元国债资金，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，并将水利作为重点支持领域。目前，增发国债资金已分3批全部下达，其中落实到水利领域有7800多个项目。

　　据介绍，这些项目建成后，将新建及加固堤防长度1万公里、整治河道长度2.8万公里，新增及改善水库库容255亿立方米，新增及改善灌溉面积6000万亩，新增水土流失治理面积1万平方公里，为1.5万座水库安装安全监测设施设备，新建改建水文站点3500座，大幅提高水利设施、防汛设施水平。

　　水利部副部长陈敏表示，目前，增发国债水利项目已实施4753个，完成投资767.5亿元，总体进展比较顺利。各地要加快推进项目建设，强化建设质量、生产安全、实施进度、资金使用等关键环节监管，把增发国债水利项目实施好，及时发挥工程效益。同时，今年水利工程在建项目多，各地要未雨绸缪，做好施工安排，落实各项防汛预案和度汛措施。

(责编：王震、陈键)
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