苏瑞淇

近日，多家银行对大额存单进行调整。浦发银行、兴业银行、农业银行、民生银行、平安银行等多家银行的3年期大额存单额度纷纷显示“售罄”。此外，虽有部分银行APP页面仍能查找到相关产品，但对大额存单的购买条件作出了限制。有分析指出，这是变相“下架”大额存单。

大额存单是商业银行为个人和企业客户提供的一种存款产品，起存门槛较高，一般为20万元或30万元起不等。尽管存期较长，但很多大额存单可以在到期前转让，具有较好的流动性。同时，大额存单安全性较高，作为商业银行的存款产品，其本金和利息的支付受到国家相关法律法规的保护，受到不少投资者青睐。

业内专家认为，当前，银行下架中长期大额存单主要因为银行净息差仍持续承压。在资产端投放相对乏力的情况下，银行压降成本较高的中长期定期存款或存单，有利于管理净息差。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，目前国内银行净息差处于较低水平，并且仍然面临下行压力，部分银行出于稳定负债成本进而稳定净息差的考虑，暂时下架大额存单尤其是中长期大额存单。大额存单作为一种金融产品，银行可以根据自身发展，特别是负债管理需要较为灵活主动地发行，增强负债管理的主动性。

招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示，截至去年末，我国商业银行净息差已经下降至1.69%，首次跌破1.7%关口。今年，在推动社会综合融资成本稳中有降的情况下，银行净息差可能还会下降。部分银行调整大额存单等产品发行计划，主要是为了降低存款利率，压降负债成本。

娄飞鹏表示，目前还有部分中小银行发行期限较短的大额存单，投资者可以将其作为投资对象。董希淼认为，投资者要平衡好风险与收益，尽量实施多元化、综合化的资产配置策略。在各类资管产品收益率以及存款利率持续下降的情况下，投资者应调整好心态，降低投资收益预期。

(责编：王震、陈键)

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