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丰富供给激活春游消费

汪文清
2024年04月23日09:07 | 来源：经济日报
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　　近期，在春日经济带动下，民众外出踏青、赏春花等春日旅游消费活动的热度不断提升。辽宁本溪大峡谷、河南开封万岁山武侠城、甘肃天水麦积山风景名胜区等国内知名景区开启游客“人从众”模式，成为时下消费热点之一。

　　我国是旅游消费大国，春日旅游资源丰富，许多企业依托当地的地貌、历史文化底蕴等优势条件，打造一批春日旅游住宿线路产品，推出时令特色美食，吸引了大量春日旅游消费者前往，提升了老百姓旅游消费的舒适度和愉悦感。同时，在短视频、直播等模式带动下，消费者通过观看具有吸引力和代入感的视频内容，购买景区团购门票及有关产品，进一步激活消费。

　　不过，目前春日旅游消费的供给仍然不够丰富，景区同质化等现象仍一定程度存在。在人们对文旅消费需求日益旺盛的同时，应更加注重供给的个性化、品质化、差异化，激发春日旅游消费热度。

　　丰富春日旅游消费供给。文旅景区、文博机构等可围绕春日旅游资源，融合文化创意，打造消费新场景、新空间、新产品。商业步行街、现代商圈、文旅景区等可结合春日时令特色，构建春日游玩主题购物区、餐饮区、休闲区。引导企业创新开发春日旅游产品，利用“赏花+美食餐饮”“旅游+露营民宿”“自驾游+亲子研学”“旅游+休闲+户外运动”等模式，满足民众多样化、差异化的春日旅游消费需求。

　　发挥生活服务平台作用。不同的生活服务平台可协同合作，整合文旅景区、商家等多方资源，针对不同地域、不同年龄层次的消费群体行为习惯，推出个性化的春日旅游消费产品。引导平台基于消费者兴趣进行智能推荐，利用好短视频、直播等新模式，挖掘人们潜在消费需求。合理利用用户对春日旅游产品的关注、互动、复购等正向反馈数据，将相关产品精准推荐给具有相近兴趣的消费群体，促进共享式消费发展。

　　打造更多春日旅游促消费活动。有条件的地方可有效利用财政资金，引导社会资本投入，开展赏花消费季、花朝购物节等消费促进主题活动。通过发放春日旅游消费券等，提高民众春日旅游消费意愿。引导文旅企业、商贸企业、科技公司、生活服务平台等加强合作，开展形式多样的线上线下促消费活动。相关企业可结合当地自然景观、艺术表演和科技手段，完善夜游、夜赏、夜购、夜娱等业态，丰富春日旅游消费活动场景。

(责编：王震、陈键)
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