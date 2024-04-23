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别让智能客服成为服务“包袱”

蒋 波
2024年04月23日09:09 | 来源：经济日报
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答非所问、自说自话、千篇一律、模板化明显……当前，人工智能技术快速发展，越来越多的企业使用智能客服取代人工客服，但一些问题也随之显现，不时遭到消费者吐槽。

人工智能客服广泛应用于电商、物流、旅游、金融、保险等众多领域。对企业而言，与传统人工客服相比，智能客服能够提供全天候服务，可以对客户语音咨询、投诉等信息进行识别并自动回复一些简单、重复性的问题，不仅提高了响应速度、服务效率，而且降低了人力成本。

人工智能客服带来便利的同时，也有其局限性。比如，智能客服无法理解复杂的语言和语境、回复精准度不高、缺乏个性化服务、无法进行情感交流等，无形中成为消费者与企业沟通的“拦路虎”，解决问题效率偏低，对企业形象造成了不良影响。

客服一头连着消费者，一头连着企业，承担着了解消费者感受、回应消费者诉求的职责，需要开展细致且有温度的沟通交流。因此，在人工智能技术尚不成熟的情况下，企业不能简单地用标准化、程式化的智能客服替代人工客服，以响应速度取代解决问题，而是要综合考虑智能客服与人工客服的平衡应用，通过二者分工配合，畅通企业与消费者的沟通渠道，为消费者提供优质、高效的服务体验。

一方面，企业应不断提高人工智能客服解决问题的能力。企业要着眼于服务流程“通不通”、客户体验“好不好”，通过持续优化算法、建立反馈机制等多种方式，提升智能客服自然语言处理、图像识别、情感理解能力，使其能够更加准确解析用户的问题，并提供相应解决方案，满足客户的多样化、个性化需求。

另一方面，企业在引入人工智能客服的同时，应保留并设置“一键转接、一触即达”的人工客服，实现人机协同服务。对于常规性的问题，智能客服可以自动回复解决，而对于用户急需解决的问题，特别是涉及人身、财产安全等问题，则需要通过人工客服渠道优先解决。企业需合理配置智能客服和人工客服的服务时段和服务方式，设计更便捷顺畅的客服切换通道，提升无感切换的技术水平，杜绝智能客服“搞不定”、人工客服“找不到”的现象，维护消费者合法权益。

客服不是成本“包袱”，而是服务“窗口”，是企业的宝贵资产。只有提供有温度的服务，企业才能精准了解消费者的真实需求、解决消费痛点，赢得消费者口碑，从而提高市场竞争力，走得更稳更远。

(责编：王震、陈键)
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