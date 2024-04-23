4月17日至19日，为贯彻落实国家乡村振兴战略和中央一号文件要求，强化与乡村振兴集团等特色客群合作关系，提升乡村振兴特色化服务质效，中信银行在浙江安吉举办“乡约中信·共富未来”推进乡村振兴现场交流会。

中信银行业务总监陆金根在致辞中表示，中信银行是国家乡村振兴战略的践行者，始终心怀“国之大者”，坚决贯彻国家乡村振兴战略部署要求，依托中信集团“金融全牌照、实业广覆盖”的协同服务优势，为乡村振兴客户提供综合金融和产业资源赋能服务，为乡村振兴注入“有担当、有价值、有特色、有温度”的“中信力量”。

据介绍，本次会议邀请了浙江乡投集团等19个省市乡村振兴和农业投资集团、6家中信集团协同单位的相关负责人、专家出席会议。浙江省农业农村现代化研究院全面介绍了乡村振兴“千万工程”经验，中信银行详细阐释了乡村振兴集团综合服务方案，与会乡村振兴集团代表就乡村振兴投资机遇、推进乡村振兴经验、政策支持方向等开展了讨论。会后，参会各方进行了走访调研。

近年来，中信银行深入贯彻落实党中央、国务院乡村振兴战略，严格落实监管要求，逐步完善了乡村振兴业务推动体系，制定全行乡村振兴业务行动方案和中信协同助力乡村振兴综合方案，业务发展取得了较好成绩。截至2023年末，中信银行涉农贷款余额5604亿元，较年初增长735亿元，贷款增速15.1%，成为连续两年获评乡村振兴监管考核优秀评价的股份制银行，位列股份制银行第一名。

中信银行表示，将秉持“让财富有温度”的品牌主张，赋能乡村振兴高质量发展，为乡村全面振兴贡献中信力量。

(责编：董童、李源)

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