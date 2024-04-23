人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

最高效柴油机将有力助推节能减排

2024年04月23日09:28 | 来源：科技日报
小字号

　　◎本报记者 王延斌 陈 曦 通讯员 焦德芳

　　在能源排放清洁化、动力系统电气化、产业发展智能化的大趋势下，内燃机行业未来该如何走？回答这个问题，可以从4月20日在天津召开的2024世界内燃机大会上找到答案。

　　当天，来自中国科学院、中国工程院等近40位中外院士和20多个国家的科学家、企业家齐聚一堂，探讨“双碳”背景下内燃机的未来。本次大会由中国内燃机学会、天津大学联合主办。

　　作为开幕式的重要环节，全球首款本体热效率53.09%商业化柴油机对外发布。中国科学技术协会主席万钢，中国工程院院士、天津大学校长金东寒，国际内燃机学会主席瑞克·布姆现场见证了这一世界纪录的诞生。

　　全球最高效商业柴油机问世

　　上述纪录的创造者是潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）。据了解，热效率是体现内燃机性能的关键指标。长期以来，柴油机热效率一直维持在46%左右，如何提升热效率成为国际难题。

　　2020年，潍柴动力发布了全球首款本体热效率50.23%的柴油机。此后，该公司在三年间连续三次刷新世界纪录；此次，潍柴动力在52.28%热效率柴油机基础上，科研团队又突破了高膨胀燃烧、混流增压、高效燃油喷射、低阻减摩等关键技术，从而将热效率提升到53.09%。

　　其中，高膨胀燃烧技术将热效率提升0.3个百分点；混流增压技术将热效率提升0.25个百分点；高效燃油喷射技术，通过采用自主“行车电脑”，以及大流量、无泄漏配油器及低功耗喷油泵，使热效率提升0.2个百分点；低阻减摩技术，采用低流量曲轴等关键零部件，让热效率提升0.15个百分点……在研发过程中，潍柴团队斩获176项发明专利、68项实用新型专利。

　　按照目前国内柴油机保有量测算，与45%—46%热效率水平相比，53%热效率柴油机经济性提升14%左右，每年可节约燃油3100万吨，减少碳排放9700万吨；按照重型牵引车一年跑25万公里测算，每年可节省柴油1.2万升，目前柴油市场价格，一年可为车主节省9.8万元。

　　在现场，国际权威检测机构德国TüV南德意志集团、中国内燃机专业检测机构中国汽车技术研究中心有限公司为上述“全球首款”颁发了认证证书。未来，该项技术成果还将应用到工程机械、船舶、发电、钻井动力等领域。

　　探索内燃机“碳中和”技术实现路径

　　“面对全球能源转型巨大挑战，内燃机在推动经济社会发展中仍发挥着不可替代的作用，碳中性燃料和零碳燃料将使内燃机行业焕发蓬勃的活力。”这句话是与会专家的共识。

　　“内燃机是陆上运输、工程机械、远洋运输的主导动力，也是推动节能减排以及碳减排最具潜力的产品。”2024世界内燃机大会主席金东寒表示，“我们希望通过这次大会，积极探索内燃机‘碳中和’技术实现路径，为推动世界内燃机行业进步、增进人类社会福祉作出贡献。”

　　据介绍，本次大会设立了交通能源与智能控制、高效清洁燃烧、内燃机碳中和与排放控制、设计制造润滑与可靠、燃料电池与储能、现代动力等分会场；还将开展中外青年科技沙龙、专家论坛、技术参观等活动；此外，大会邀请了21家内燃机及相关行业领军单位，展示了近年来的新技术、新产品、新成果。

　　据了解，世界内燃机大会由中国内燃机学会于2018年发起，每三年一届，是全球国家、地区和组织共同参与的内燃机行业综合技术交流盛会。

　　世界内燃机大会何以花落天津？天津大学何以成为主办单位之一？据了解，天津大学老校长史绍熙被称为“中国内燃机之父”，是中国内燃机领域的奠基人、中国高校内燃机专业的创建者；天津大学建成了中国第一个内燃机领域国家重点实验室，先后获得18项国家级科技奖励；去年，该校重组建设先进内燃动力全国重点实验室，明确将“高效、零碳、智能”作为未来主攻方向。

　　金东寒院士表示：“天津是中国内燃机产业的重要基地，无论是研发、制造、检测，还是零部件生产都具有很好的基础，世界内燃机大会走进津沽大地，无论是对天津市还是对内燃机行业都具有特殊的意义。”

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
风电市场竞争日趋激烈 海上风电或成行业发展突破口
　　风机价格下滑，是风电产业在2023年留下的烙印。尤其在陆上风电市场，“低价”已经成为不少风机厂商抢占市场份额的手段之一。…
着力优化提升首都功能 京津冀协同发展迈向新阶段
　　200多个服务事项实现了跨省通办、62公里长的京杭大运河京冀段开启了游船通航、优质教育资源在区域内流动共享……京津冀协同发展十年来，三地的人居环境显著改善，居民的生活品质不断提升，区域一体化的“同心圆”日益扩大。 “当前，京津冀协同发展正处于迈向更高质量、迈上新台阶的发展阶段。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部