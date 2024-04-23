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首次批量生产的碳-14同位素成功出堆

2024年04月23日09:29 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （记者陈瑜）“碳-14辐照生产靶件开始出堆！”4月20日13时48分，随着一声令下，工作人员将碳-14靶件从秦山核电重水堆机组中成功抽出。这是我国首次利用核电商用堆批量生产碳-14同位素，彻底破解国内碳-14同位素依赖进口难题。

　　具有相同质子数、不同中子数的同一元素的不同核素互为同位素。同位素有两类：放射性同位素和稳定性同位素。与稳定性同位素不同，放射性同位素在无声中发生衰变，利用其衰变产生的射线，可对人体体内组织进行检测或治疗，实现治病救人。

　　现阶段医用同位素生产方式包括反应堆生产、加速器生产、高放废液提取、发生器制备。其中，反应堆生产是最主要的生产手段。

　　此前，我国医用同位素研发主要依靠研究堆，但由于这些工程研究堆还肩负着其他任务，医用同位素的生产能力十分有限，钼-99、碘-125、镥-177等用量大的医用同位素依赖进口，碳-14等少部分同位素虽然实现了国产化，但无法满足国内市场需求。

　　碳-14同位素具有极高的医用价值和科研价值，主要用于幽门螺杆菌检测、药代动力学研究、β射线环境监测系统等。

　　秦山核电之所以能勇挑重担，核心优势来自两台商用重水堆。

　　目前在运核电站中，70%左右为压水堆、轻水堆。与压水堆不同，重水堆堆芯的热中子通量更高、堆内辐照空间大，可长期保持高功率稳定运行，保证放射性核素的稳定供应和安全生产，不会影响机组发电能力和安全运行，生产成本也更低。

　　为实现批量生产碳-14同位素，秦山核电联合上海核工程研究设计院股份有限公司、中核北方核燃料元件有限公司等单位开展攻关。

　　本次碳-14靶件完成出堆后，计划于2024年底开始向市场供货，将有力带动我国同位素应用产业链发展，进一步建立健全产学研合作开展商用堆辐照生产同位素的研发体系，助推新型核药研发，牵引核医疗产业发展，为国内同位素应用产业发展提供有力支撑。

　　此外，在本次碳-14靶件出堆期间，秦山核电还同步开展了堆顶辐照生产同位素装置的安装和调试工作。该装置投入使用后，将具备大规模辐照生产镥-177、钇-90等同位素的能力。

(责编：王震、陈键)
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