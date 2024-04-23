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我科学家克隆出抗大豆锈病基因

2024年04月23日09:30 | 来源：科技日报
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　　科技日报武汉4月21日电 （记者吴纯新 通讯员张惠雯 郝青南）21日，中国农业科学院油料作物研究所宣布一项重要成果。该所科研人员历经近30年努力，在国际上首次从大豆中克隆出抗大豆锈病基因，破解了抗大豆锈病基因匮乏的世界性难题。

　　目前，该基因的相关知识产权已申请多国发明专利，相关成果在国际期刊《自然·通讯》发表。

　　作为大豆最主要病害的大豆锈病，其防治一直是世界性难题。克隆抗大豆锈病基因是解决大豆锈病的有效途径。

　　该所科研人员持续多年开展攻关，从13000多份大豆资源材料中筛选到对锈菌免疫的种质。通过制定最严格的抗锈鉴定分级方法、构建超大规模F2群体精细定位、改良大豆遗传转化过程，科研人员实现了“从0到1”突破，从大豆中克隆出广谱持久抗大豆锈病基因Rpp6907，为大豆抗锈病育种提供宝贵基因资源。

　　南美洲是世界主要的大豆锈病发病区域之一，大豆种植面积超过10亿亩，每年锈病防治费用超20亿美元。挖掘出具有中国自主知识产权的抗大豆锈病基因，牢牢把握知识产权主动权，既可从源头上保障国家粮食安全，也能通过减少农药使用为人民健康保驾护航。

(责编：王震、陈键)
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