黄盛

人民网北京4月23日电 （黄盛）日前，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，4月22日，1年期LPR（贷款市场报价利率）为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。两个品种报价均与前值持平。

多位业内人士认为，4月LPR保持不变符合市场预期。MLF（中期借贷便利）利率作为LPR报价的锚定利率，其变动会对LPR产生直接有效的影响。因此，中国人民银行在4月15日开展MLF操作时，操作利率不变就已预示4月LPR也将维持不变。

东方金诚首席宏观分析师王青向人民网记者表示，一季度GDP同比增速达到5.3%，宏观经济延续回升向上势头。这意味着短期内将处于政策效果观察期，进一步引导LPR报价下行的迫切性减弱。

民生银行首席经济学家温彬向人民网记者表示，在政策利率未调降、降准或存款利率下调未落地之前，LPR大概率维持稳定，以“统筹兼顾银行业资产负债表健康性”。

“政策利率及LPR并非越低越好，更需要防范潜在套利空转风险，提升政策实施效率。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，预计后续货币政策将继续稳健，保持流动性合理充裕，加强与财政等政策配合，推动引导信贷资源均衡投放，积极盘活存量信贷资金，平衡好稳增长、稳物价、防风险、促改革的关系，兼顾内外均衡。

此外，也有业内人士认为，4月份MLF“平价缩量”续作，使得本月LPR报价调降的概率大幅降低。另外，今年以来贷款利率继续大幅下行，银行净息差承压，LPR报价短期无再度下调的空间。

中国人民银行近日公布的数据显示，一季度新发放企业贷款利率为3.75%，同比降0.22个百分点；新发放个人住房贷款利率3.71%，同比降0.46个百分点。

温彬认为，2024年初以来存款竞争加剧，整体上不利于核心存款的成本控制，也使得LPR加点下调进一步受限。同时，当前部分信贷利率已经较低，LPR报价维持不变，也旨在防空转、提效率。

此外，在今年3月21日国新办举行的新闻发布会上，中国人民银行相关负责人说：“存款成本下行和主要经济体货币政策的转向有利于拓宽利率政策操作的自主性。”温彬对认为，这表明“价格上兼顾内外均衡”考量下，政策性降息或需满足几个条件：一是美联储降息路径明晰，人民币贬值压力有所缓解；二是商业银行存款成本实现下行；三是经济修复、物价回升仍然不乐观，需逆周期政策进一步加力。

(责编：申佳平、高雷)

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