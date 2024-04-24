人民网衢州4月24日电 （记者李乃妍）4月23日晚，第二届“衢州烂柯杯”世界围棋公开赛在浙江省衢州市隆重开幕。本次比赛参赛人数为48人，是目前所有世界大赛中本赛（线下）参赛人数最多的比赛。

开幕式合影。中国围棋协会供图

“衢州烂柯杯”世界围棋公开赛由中国围棋协会、衢州市人民政府主办，是目前中国主办的世界大赛中唯一一个每年一届的赛事。

开幕式上，日本围棋代表团团长高尾绅路九段在致辞中表示，衢州是围棋传说“烂柯”的所在地，这次来到衢州希望能接触到更多相关的历史和文化。韩国围棋代表团团长崔明勋在致辞中说，去年的第一届“衢州烂柯杯”是疫情后首次举办的线下国际大赛，吸引了大量棋迷的关注，今年第二届如期而至，韩国围棋界依然非常关注。

常昊作为中国围棋协会主席、国际围棋联盟轮值主席，在致辞中首先代表中国和世界围棋界，向衢州市委市政府为世界围棋发展所做出的不懈努力和卓越贡献致以由衷的敬意和感谢。他表示，以衢州烂柯杯为名的世界公开赛和中国冠军赛代表了当今围棋最高水平，赛事有力助推世界围棋与中国围棋不断前进。同时，衢州为国家围棋队提供了良好的训练条件，国家围棋队自2020年至今每年都在衢州集训、选拔、比赛，全心投入努力为国争光。常昊认为，衢州还创办、承办了一系列全民围棋赛事活动，特别是开展校园围棋推广，围棋活动蓬勃开展，围棋文化日益繁荣；依托衢州国际围棋文化交流中心这一重要平台，衢州与世界各地广为交流，真正做到了“世界围棋看衢州”与“围棋朋友遍天下”。

关于“衢州烂柯杯”，常昊称赞第一届决赛时中国棋手辜梓豪与韩国第一人申真谞的巅峰对决无限精彩，名留史册。而第二届赛事增加本赛人数，惠及更多棋手，创造出第一个48人制的世界围棋大赛，开创先河。

在开幕式上，赛事主办方公布了第二届“衢州烂柯杯”世界围棋公开赛8强赛、半决赛的举办地点为新疆乌什。对此，常昊表示，将围棋之花绽放到新疆，真正实现了高端竞技与推广普及的深度融合。而增设女子组、元老组，为欧美提供更多本赛名额，也将推动世界围棋多元发展。

根据赛制，上届冠亚军辜梓豪、申真谞等16人首轮将作壁上观，谢尔豪、金志锡、井山裕太等32人通过抽签确定首轮对手，首轮比赛将于今日12:30开赛。

(责编：申佳平、高雷)

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