人民网记者 刘微

去湖南长沙赴一场古韵国风之约，领略历史文化之美；在辽宁大连邂逅“春意山海”，解锁看海的N种方式；到河南开封畅游非遗市集，体验地方传统特色……“五一”小长假日益临近，随着假期铁路车票预售开启，许多人怀着期待的心情，开始规划属于自己的“五一”之旅。

从传统的文化节庆到现代的休闲体验，全国文旅市场蓄势待发，以丰富多彩的活动迎接即将到来的出游热潮。各地文旅部门深入挖掘本土资源，精心打造了一系列旅游度假的“优选清单”，用具有特色和创意的文旅产品，为游客提供更加深入、全面的文旅体验。

业内专家指出，当今的游客已不再满足于传统的旅游模式，而是更加追求个性化和深度体验。无论是渴望沉浸于国风国潮的浓厚氛围中，还是希望感受现代都市的时尚繁华，亦或是向往大自然的宁静美好，都能在这个假期找到心仪的旅游项目。

从全国范围来看，记者观察到，今年的“五一”文旅市场预计展现出多方面的亮点。与清明假期中短途旅行不同，更多游客选择在“五一”假期进行中长线旅游，通过跨越东西南北，深入探索祖国的广袤土地和壮美山河。这种旅游方式不仅为全国各地旅游市场注入新的活力，推动其繁荣发展，更促进地区之间文化交流，让更多人了解和欣赏到不同地方的独特魅力。

同时，中长线旅游也为游客提供了更多时间、空间，使他们能够更加沉浸地体验旅行乐趣。从主题游到定制游，从文化游到生态游，各类独具特色的旅游产品层出不穷，不仅为游客提供了更为丰富的旅游体验，也进一步提升了中长线旅游的吸引力和竞争力。

此外，主打松弛感的“反向游”备受年轻人青睐。从旅游目的地来看，除了传统的热门城市，一些具有地方特色和文化底蕴的乡村、小镇，以其独特的自然风光和人文内涵，吸引了不少游客的目光，小众目的地民宿订单快速增长。

“早在4月初，我们民宿的31间房便已经预订出一半，到了现在，‘五一’假期的房间已经预订一空。”位于安徽省太湖县花亭湖畔的一家民宿老板唐先生喜悦地说道。他透露，多数客人都是周边城镇返乡探亲的年轻人，还会有好几场户外婚礼在此期间举办。

来自江苏的年轻游客周女士在接受采访时表示，“我很早就和家人在网上精挑细选了一家心仪的民宿，打算去大自然里‘充充电’，睡到自然醒。”对于这次假期出游，她们一家人更希望远离日常城市生活，深度体验小镇里的风土人情，享受一段轻松惬意的时光。

业内专家表示，随着游客个性化、多元化的出游需求日益旺盛，加之国内文旅市场不断细化、旅游产品愈发丰富，各地文旅部门更应进一步强化服务监管，力争在“五一”假期期间让广大游客乘兴而来、满意而归，推动文旅行业持续稳定繁荣发展。

（图片来源/海报制作：刘微）

(责编：申佳平、高雷)

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