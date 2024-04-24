人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

市场监管总局：数据共享助力能源行业高质量发展

2024年04月24日10:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月24日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局获悉，近日，市场监管总局对外披露，总局自2021年与国家能源局签订数据共享合作备忘录以来，为国家能源局开展资质许可、信息公示、信用评价、行业监管、分析预警等工作提供数据支撑，为加大能源监管力度，防范、化解能源行业安全风险，确保国家能源安全提供有力支持。

支持能源行业信用信息归集查询。市场监管总局向国家能源局提供企业基础信息、经营异常名录信息、严重违法失信名单信息等累计2214万条。国家能源局将上述信息接入资质与信用信息系统，支持能源行业14万家企业信息的及时更新，并在“信用能源”网站提供查询服务。

支持企业信息核实与简化手续。市场监管总局提供企业基础信息等，支持能源行业行政许可流程中企业信息的核对，保障企业信息的真实性、准确性；支持采用告知承诺办理许可业务，大幅简化申请材料。截至目前，国家能源局已成功办理行政许可业务4.2万余件，优化了营商环境。

支持信用报告编发与风险预警。市场监管总局提供相关信息，支持国家能源局编制并发布各类信用工作相关报告，深度剖析能源行业整体信用状况，精准预警信用风险，至今已编发10期能源行业失信惩戒对象统计分析月度报告，连续发布能源、电力领域信用年度报告，对近10万家能源企业的信用状况进行系统评价分析，为相关部门及单位提供决策参考。

助力信用分级分类监管。在公共信用综合评价体系中，市场监管总局提供的企业经营异常名录等信息作为评价计分项，有效支持了以该评价结果为依据的电力行业信用分级分类监管工作。此举有助于精准识别企业信用风险，强化对不同信用等级企业的差异化监管，进一步提升监管效能。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：数据共享助力能源行业高质量发展
　　人民网北京4月24日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局获悉，近日，市场监管总局对外披露，总局自2021年与国家能源局签订数据共享合作备忘录以来，为国家能源局开展资质许可、信息公示、信用评价、行业监管、分析预警等工作提供数据支撑，为加大能源监管力度，防范、化解能源行业安全风险，确保国家能源安全提供有力支持。 支持能源行业信用信息归集查询。…
即将开通！池黄高铁带你看皖南大地至美风光
　　人民网北京4月24日电 （记者王连香）据中国铁路上海局集团有限公司消息，近日，新建池州至黄山高速铁路（以下简称池黄高铁）临时调度所撤销，切回中国铁路上海局集团有限公司调度指挥中心，正式并入铁路网统一指挥。 九华山站。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部