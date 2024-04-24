人民网北京4月24日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局获悉，近日，市场监管总局对外披露，总局自2021年与国家能源局签订数据共享合作备忘录以来，为国家能源局开展资质许可、信息公示、信用评价、行业监管、分析预警等工作提供数据支撑，为加大能源监管力度，防范、化解能源行业安全风险，确保国家能源安全提供有力支持。

支持能源行业信用信息归集查询。市场监管总局向国家能源局提供企业基础信息、经营异常名录信息、严重违法失信名单信息等累计2214万条。国家能源局将上述信息接入资质与信用信息系统，支持能源行业14万家企业信息的及时更新，并在“信用能源”网站提供查询服务。

支持企业信息核实与简化手续。市场监管总局提供企业基础信息等，支持能源行业行政许可流程中企业信息的核对，保障企业信息的真实性、准确性；支持采用告知承诺办理许可业务，大幅简化申请材料。截至目前，国家能源局已成功办理行政许可业务4.2万余件，优化了营商环境。

支持信用报告编发与风险预警。市场监管总局提供相关信息，支持国家能源局编制并发布各类信用工作相关报告，深度剖析能源行业整体信用状况，精准预警信用风险，至今已编发10期能源行业失信惩戒对象统计分析月度报告，连续发布能源、电力领域信用年度报告，对近10万家能源企业的信用状况进行系统评价分析，为相关部门及单位提供决策参考。

助力信用分级分类监管。在公共信用综合评价体系中，市场监管总局提供的企业经营异常名录等信息作为评价计分项，有效支持了以该评价结果为依据的电力行业信用分级分类监管工作。此举有助于精准识别企业信用风险，强化对不同信用等级企业的差异化监管，进一步提升监管效能。

(责编：郝帅、高雷)

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