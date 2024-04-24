新华社酒泉4月24日电 中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强，于24日召开的神舟十八号载人飞行任务新闻发布会上表示，神舟十七号航天员乘组在与神舟十八号航天员乘组完成在轨轮换后，计划于4月30日返回东风着陆场。

神舟十七号乘组是空间站进入应用与发展阶段第二个飞行乘组。“目前，各项在轨工作进展顺利，3名航天员状态良好。”他介绍说，指令长汤洪波不仅成为我国目前为止在太空飞行时间最长的航天员，也是执行两次飞行任务间隔最短的中国航天员，这为我们常态化实施飞行任务乘组轮换与训练积累了宝贵经验。

在轨工作期间，神十七乘组共开展了84项空间应用在轨实（试）验，生成了60余种200多个各类样品，涉及空间生命科学与生物技术、航天医学、空间材料科学等多个领域，将按计划随神舟十七号飞船返回舱返回地面。

林西强表示，后续，这些样品将由科学家深入开展分析研究，有望在高性能多元合金和功能晶体材料制备、骨干细胞分化抑制骨丢失等方面取得一批重要的科学应用成果。

空间站天和核心舱太阳翼电缆因空间碎片撞击，导致部分供电能力损失。林西强说：“我们迅即组织制定了出舱维修方案，研制并由神舟十七号载人飞船上行了维修工具，通过神十七乘组两次出舱活动，完成了我国首次舱外维修任务，消除了撞击对核心舱太阳翼的影响，充分发挥了人在太空的作用，表明有人照料航天器能够更好地应对在轨非预期问题。”（记者赵叶苹、刘懿德、顾天成）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经