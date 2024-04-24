新华社酒泉4月24日电 我国瞄准4月25日20时59分发射神舟十八号载人飞船，飞行乘组由航天员叶光富、李聪、李广苏组成。

4月24日上午，神舟十八号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心举行。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强会上表示，经任务总指挥部研究决定，瞄准4月25日20时59分发射神舟十八号载人飞船，飞行乘组由航天员叶光富、李聪、李广苏组成，叶光富担任指令长。

林西强介绍，航天员叶光富执行过神舟十三号载人飞行任务，李聪和李广苏均为我国第三批航天员，都是首次执行飞行任务。

“目前，任务各项准备工作正在稳步推进，执行此次发射任务的长征二号F遥十八火箭即将加注推进剂。”他说。

这次任务是空间站应用与发展阶段第3次载人飞行任务，也是载人航天工程第32次飞行任务。任务主要目的是：与神舟十七号乘组完成在轨轮换，在空间站驻留约6个月，开展空间科学与应用实（试）验，实施航天员出舱活动及货物进出舱，进行空间站空间碎片防护装置安装、舱外载荷和舱外设备安装与回收等任务，开展科普教育和公益活动，以及空间搭载试验，将进一步提升空间站运行效率，持续发挥综合应用效益。

按计划，神舟十八号载人飞船入轨后，将采用自主快速交会对接模式，约6.5小时后对接于天和核心舱径向端口，形成三船三舱组合体。在轨驻留期间，神舟十八号航天员乘组将迎来天舟八号货运飞船和神舟十九号载人飞船的来访，计划于今年10月下旬返回东风着陆场。

“目前，空间站组合体状态和各项设备工作正常，神舟十八号载人飞船和长征二号F遥十八运载火箭产品质量受控，神舟十八号航天员乘组状态良好，地面系统设施设备运行稳定，发射前各项准备工作已就绪。”林西强说。

54年前的今天，我国第一颗人造地球卫星东方红一号在这里成功发射，拉开了中国人进入太空的序幕。

“今天是第9个中国航天日，在这样一个特殊的日子里，我们向开拓我国航天事业的老一辈航天人致敬，向所有正在为建设航天强国默默奉献的奋斗者、攀登者致敬。”林西强说。（记者李国利、刘艺、黄一宸）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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