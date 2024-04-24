人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国已有1700多家高校和科研机构完成91.4万件专利盘点

2024年04月24日11:05 | 来源：新华社
小字号

　　今年年初，国家知识产权局会同相关部门启动了高校和科研机构存量专利盘活工作。

　　记者从4月24日举行的国新办发布会上获悉，截至目前，全国已有1700多家高校和科研机构完成了91.4万件专利盘点，其中发明专利63.6万件，超过高校和科研机构有效发明专利总量的六成。

　　目前，盘点后经过评估审核进入转化资源库的专利已有67.6万件，其中发明专利50.6万件，自评转化前景较好的发明专利占30.4%。

　　记者：宋晨、张泉

　　编辑：聂焱

　　设计：苗夏阳

　　新华社国内部出品

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：数据共享助力能源行业高质量发展
　　人民网北京4月24日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局获悉，近日，市场监管总局对外披露，总局自2021年与国家能源局签订数据共享合作备忘录以来，为国家能源局开展资质许可、信息公示、信用评价、行业监管、分析预警等工作提供数据支撑，为加大能源监管力度，防范、化解能源行业安全风险，确保国家能源安全提供有力支持。 支持能源行业信用信息归集查询。…
即将开通！池黄高铁带你看皖南大地至美风光
　　人民网北京4月24日电 （记者王连香）据中国铁路上海局集团有限公司消息，近日，新建池州至黄山高速铁路（以下简称池黄高铁）临时调度所撤销，切回中国铁路上海局集团有限公司调度指挥中心，正式并入铁路网统一指挥。 九华山站。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部