全国已有1700多家高校和科研机构完成91.4万件专利盘点
2024年04月24日11:05 | 来源：新华社
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今年年初，国家知识产权局会同相关部门启动了高校和科研机构存量专利盘活工作。
记者从4月24日举行的国新办发布会上获悉，截至目前，全国已有1700多家高校和科研机构完成了91.4万件专利盘点，其中发明专利63.6万件，超过高校和科研机构有效发明专利总量的六成。
目前，盘点后经过评估审核进入转化资源库的专利已有67.6万件，其中发明专利50.6万件，自评转化前景较好的发明专利占30.4%。
记者：宋晨、张泉
编辑：聂焱
设计：苗夏阳
新华社国内部出品
(责编：胡永秋、杨光宇)
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