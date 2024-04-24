人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国电信紧急开通天通卫星服务 提供免费通话畅通灾区“信息生命线”

2024年04月24日11:15 | 来源：新华网
小字号

原标题：中国电信紧急开通天通卫星服务 提供免费通话畅通灾区“信息生命线”

　　4月19日以来，广东韶关、清远、肇庆、河源等地普降大暴雨，局部遭遇特大暴雨，公众通信网络受到不同程度影响。其中，韶关市武江区江湾镇多处发生泥石流、山体滑坡、道路塌方等险情，出现“断电、断路、断网”极端情况。截至发稿时，广东省减灾委已启动省Ⅳ级救灾应急响应。

　　灾情发生后，中国电信广东公司紧急行动，第一时间到达受灾现场，开通应急卫星电话和卫星便携背包站，并为灾区群众免费提供天通卫星通话服务，为受灾地区通信网络的恢复和应急指挥调度提供了重要的保障。

　　4月20日12：40，中国电信广东韶关分公司紧急行动，派出应急保障小队驾驶2辆卫星应急车，携带天通卫星电话和卫星便携背包站前往灾区。4月21日，江湾镇部分地区通信仍未恢复，中国电信立即携带25台天通卫星电话和卫星便携背包站乘坐直升机进入灾区，成为首批抵达的运营商。中午12:38，所有卫星电话和卫星便携背包站全部开通，配合镇政府开展应急通信保障工作，同时广东电信从各地市调拨80余台天通卫星电话紧急交付韶关应急中心，随时投入使用。

　　“如您有支持直连卫星功能的手机，电信可免费为您开通临时卫星通话功能。”连日来，这则救灾应急通信的消息在受灾地区传播，为迅速解决受灾地区通信困难问题，广东电信肇庆、清远、韶关等地分公司对外紧急推出免费卫星通信保障服务，凡是具备卫星功能的手机，都可以免费开通卫星功能，拨打卫星电话。地面通信中断期间，韶关江湾镇朱镇长第一时间通过天通卫星电话拨通了市应急厅电话，与外界取得联系，通报灾情。据统计，20日-23日期间，受灾区域卫星通话用户数达1641户，通话次数超4305次，天通卫星电话发挥了应急通信的保底作用。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：数据共享助力能源行业高质量发展
　　人民网北京4月24日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局获悉，近日，市场监管总局对外披露，总局自2021年与国家能源局签订数据共享合作备忘录以来，为国家能源局开展资质许可、信息公示、信用评价、行业监管、分析预警等工作提供数据支撑，为加大能源监管力度，防范、化解能源行业安全风险，确保国家能源安全提供有力支持。 支持能源行业信用信息归集查询。…
即将开通！池黄高铁带你看皖南大地至美风光
　　人民网北京4月24日电 （记者王连香）据中国铁路上海局集团有限公司消息，近日，新建池州至黄山高速铁路（以下简称池黄高铁）临时调度所撤销，切回中国铁路上海局集团有限公司调度指挥中心，正式并入铁路网统一指挥。 九华山站。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部