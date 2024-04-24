原标题：中国电信紧急开通天通卫星服务 提供免费通话畅通灾区“信息生命线”

4月19日以来，广东韶关、清远、肇庆、河源等地普降大暴雨，局部遭遇特大暴雨，公众通信网络受到不同程度影响。其中，韶关市武江区江湾镇多处发生泥石流、山体滑坡、道路塌方等险情，出现“断电、断路、断网”极端情况。截至发稿时，广东省减灾委已启动省Ⅳ级救灾应急响应。

灾情发生后，中国电信广东公司紧急行动，第一时间到达受灾现场，开通应急卫星电话和卫星便携背包站，并为灾区群众免费提供天通卫星通话服务，为受灾地区通信网络的恢复和应急指挥调度提供了重要的保障。

4月20日12：40，中国电信广东韶关分公司紧急行动，派出应急保障小队驾驶2辆卫星应急车，携带天通卫星电话和卫星便携背包站前往灾区。4月21日，江湾镇部分地区通信仍未恢复，中国电信立即携带25台天通卫星电话和卫星便携背包站乘坐直升机进入灾区，成为首批抵达的运营商。中午12:38，所有卫星电话和卫星便携背包站全部开通，配合镇政府开展应急通信保障工作，同时广东电信从各地市调拨80余台天通卫星电话紧急交付韶关应急中心，随时投入使用。

“如您有支持直连卫星功能的手机，电信可免费为您开通临时卫星通话功能。”连日来，这则救灾应急通信的消息在受灾地区传播，为迅速解决受灾地区通信困难问题，广东电信肇庆、清远、韶关等地分公司对外紧急推出免费卫星通信保障服务，凡是具备卫星功能的手机，都可以免费开通卫星功能，拨打卫星电话。地面通信中断期间，韶关江湾镇朱镇长第一时间通过天通卫星电话拨通了市应急厅电话，与外界取得联系，通报灾情。据统计，20日-23日期间，受灾区域卫星通话用户数达1641户，通话次数超4305次，天通卫星电话发挥了应急通信的保底作用。

(责编：曹淼、李源)

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