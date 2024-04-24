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 中信银行发布“信外汇+”跨境金融综合服务体系

2024年04月24日12:54 | 来源：人民网
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近日，中信银行在上海发布“信外汇+”跨境金融综合服务体系。中信银行党委副书记、行长刘成出席仪式并致辞，他表示，本次“信外汇+”跨境金融服务体系发布，是中信银行全力服务国家高水平对外开放大局的具体实践，标志着中信银行外汇服务的再次启航。

刘成指出，作为外汇服务的“先行者”“领先者”和“创新者”，中信银行坚定落实中央金融工作会议精神，将以金融为民、服务实体经济的初心，以“新征程、再出发”的信心，进一步助力企业“走出去”、高质量参与共建“一带一路”，为推动金融强国建设贡献中信力量。

据介绍，中信银行参与中国外汇市场建设发展迄今已超过37年，在此过程中，中信银行打造了领域内多个示范性项目。此次发布的“信外汇+”跨境金融综合服务体系，秉承“中信大外汇 全球价值链”的价值理念及“专业、快捷、灵活”的服务理念，深入企业进出口贸易、国际结算、外汇交易和跨境投融资等领域，发挥在岸、离岸、自贸一体化跨境服务优势，从客户业务需求出发打造场景化分类，塑造了囊括结算、融资、交易、融智四大领域，以及信汇供应链、信汇投融资等多个场景在内的“4+N”跨境金融服务方案，全方位、高标准地满足企业跨境金融服务需求。

中信银行各分行重点客户代表，上海市金融局、工商联相关负责人，主流媒体代表近100人受邀参加发布仪式。

(责编：董童、李源)
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