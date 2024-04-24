人民网北京4月24日电 （记者王震）“在新型工业化进程中发展新质生产力，用新质生产力推动新型工业化高质量发展。”4月22日，在2024中国工业经济高峰论坛上，与会专家学者围绕“扎实推进新型工业化 加快发展新质生产力”深入探讨。

“新型工业化是发展新质生产力的主阵地，新质生产力是推进新型工业化的主动力，两者融合互动。”中国工业经济联合会会长、工业和信息化部原部长李毅中表示，在科技创新带动产业变革过程中，要全面把握、加强薄弱环节；要高度重视基础研究、原始创新；要多维度推进自主创新；要大力加强科技成果转化、产业化。

李毅中强调，传统产业、战略性新兴产业和未来产业都是新质生产力的载体。传统产业仍是实体经济的根基，应重视传统产业改造升级、焕发生机，成为发展新动能；战略性新兴产业和未来产业为新质生产力的发展提供了新赛道新领域，要培育壮大和瞻前布局。

“新一代人工智能已经成为新一轮科技革命的核心技术。”国家制造强国建设战略咨询委员会主任、中国工程院原院长周济表示，人工智能赋能新型工业化，智能制造是推进新型工业化的主要技术路线。以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，以“鼎新”带动“革故”，以增量带动存量，促进我国产业迈向全球价值链中高端。

谈及企业数智化转型与升级，中国工程院院士、华中科技大学教授李培根认为，从现在到2035年，我国的智能制造发展总体将分成数字化转型和智能化升级两个阶段实现。数字化转型是企业的必然趋势，企业要树立数据驱动一切的意识。关于智能化升级应着重注意两点：一是智能机器人在开放环境中的应用，二是洞察制造中的复杂、高阶关联，有条件的企业要做好智能化升级的准备。

(责编：王震、高雷)

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