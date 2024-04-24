人民网北京4月24日电（记者杜燕飞）在我国经济转型、人口变局和前沿技术发展的背景下，保险行业如何挖掘潜力乘势而上？互联网保险如何面对机遇与挑战稳健发展？

近日，清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心与元保集团联合发布的《2023年中国互联网保险消费者洞察报告》(以下简称《报告》)显示，互联网保险需求更加多元化个性化，在经济回升、人口变局和数字化浪潮下，我国保险业有望迎来新的发展。

《报告》梳理了2023年我国互联网保险的关键词，分别为稳健复苏、健康第一、养老关注、财富管理、需求多元、大模型探索、信息安全和触险线上化。

《报告》认为，消费者的健康风险保障意识稳居首位，健康险产品仍有较大增长空间。60岁以上消费者购险预算进一步提升，“适老化”保险产品和服务前景广阔。同时，居民财富管理和稳健投资偏好提升，具备储蓄功能的保险更受青睐。在科技提升购险体验方面，智能化理赔是消费者感知较强的智能科技，保险数智化的成效明显。

原中国保监会副主席周延礼表示，过去三年，我国保费收入年均增速高于全球平均四个百分点，但人均保费只有全球平均的七成，有很大提升空间。互联网保险激活了保险业态的变革，这不仅是保险消费的渠道，也是科技创新的载体。洞察互联网保险的消费趋势，也是洞察保险业的未来。

周延礼认为，要加大产品和服务创新，精准感知和分析不同客群的多元化需求，探索大模型等技术推进保险业数字化和智能化发展，注重消费者合法权益的保护，审慎应对风险挑战，探索数据安全和网络安全的有效解决方案。

“互联网保险在短短二十多年间迅速崛起，对国家经济、人民生活都产生了深远影响。”中国保险学会秘书长黄志强表示，国家明确提出了做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融的五篇大文章，为互联网保险业务发展指明了方向。互联网保险凭借便捷高效的服务流程和强大的数据算力优势，在核保、理赔等方面积极创新，为解决传统保险固有的难题提供了有力支持，展现了互联网保险在行业发展中的潜力。

谈及互联网保险的消费变化和未来趋势，元保集团创始人兼CEO方锐表示，保险消费者的需求偏好日新月异。消费者的保障意识更成熟、消费人群更细分、消费习惯更加线上化。这意味着，风险精细化管理、产品精准定制、线上渠道建设是未来行业发展的新命题。互联网保险会向多元化、适老化、智能化的方向快速发展。

参会嘉宾表示，要坚持以科技驱动互联网保险的创新发展，将经济、人口、科技三大势能转化为推动保险行业发展的动能。此外，老年保险市场应积极探索风险保障与储蓄功能的有机结合，推动产品与服务的深度融合，不断拓展细分市场。同时，加强科技与业务场景的融合创新，更好地满足老年群体的多元化保险需求。

(责编：方经纶、高雷)

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