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业界热议膜产业发展：加大科技创新 培育高端产品

人民网记者 杜燕飞
2024年04月24日16:01 | 来源：人民网
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随着全球水资源日益紧缺和“双碳”目标的落地实施，高效、环保的水处理技术受到业内广泛关注。

日前，在国家能源集团成果转化现场交流会暨能源行业水处理技术研讨会上，与会嘉宾表示，作为水污染治理及资源化利用的关键设备，水处理膜拥有丰富的应用场景，在提高能源、资源利用率等方面发挥着不可替代的作用。下一步，要加大科技创新，培育高端产品，优化产业结构，推动我国膜产业高质量发展。

中国工程院院士高从堦表示，高性能膜技术是各国重点发展的高新技术，对缓解沿海地区和城市缺水、调整能源结构和能源清洁利用、产业转型升级、生态环境保护及医药的发展等有重要意义。

“当前，我国膜产业已成为众多行业发展支撑性产业，在环境治理与保护、工业节能降耗、低品位原材料再利用等方面，特别是提高能源、资源利用率等方面发挥着重要作用。”中国膜工业协会副秘书长柳寒说。

谈及我国膜产业发展情况，高从堦认为，当前，我国分离膜科技和产业得到了较大发展，初步建立了较完整的膜产业链，形成了水处理膜、特种分离膜、气体分离膜、电池用膜和医疗用膜等并重发展趋势，培养出一批业务素质高、创新精神强的人才团队，也涌现出一批有一定实力的科研机构和企业。

“2021年我们在以中水为水源的锅炉补给水项目上，分别使用了龙源环保生产的454支超滤膜和300支反渗透膜，各项产水指标均能满足生产运行要求。龙源水处理膜价格优势较大，降低了公司膜采购成本。”国能宁夏灵武发电有限公司生产技术部化学专工宋绍文说。

在肯定成绩的同时，与会嘉宾表示，当前，膜产业自主创新能力及产业核心竞争能力有待提高，膜材料及膜技术产业链完整性有待加强，与相关上下游企业联系也需要加强。

“当前，我国膜市场中反渗透膜所占份额最大，占膜行业市场份额50%左右，但受技术水平限制，85%以上的市场被国外品牌占据。”柳寒表示，要加强膜材料研究，发展原创性、引领性技术，培育高端产品，如具有精准分离、浓缩、纯化等功能的特种分离膜，在高温、高压、高污染下应用的高性能分离膜，以及非水处理的特种功能膜等，推动产业集聚集约发展，优化产业结构，提升产业水平，将国产膜融入全球膜供应链，增强国际竞争力，推动我国膜产业高质量发展。

高从堦认为，未来膜技术将朝着环保、高效、低成本、高品质方向不断发展，广大膜科技工作者要以国家重大战略任务为指引，持续创新，增强创新能力和市场竞争力，使我国膜科技和产业发展更上一层楼，以实现我国膜产业从引进消化吸收、跟跑、并跑到领跑的转变。

(责编：方经纶、高雷)
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