人民网北京4月24日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部、应急管理部紧急预拨1.1亿元中央自然灾害救灾资金，支持江西、广东、广西三省（区）防汛救灾工作。其中，预拨江西省4000万元、广东省5000万元、广西壮族自治区2000万元，由地方统筹用于应急抢险救援和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等。

财政部要求三省（区）财政厅抓紧将资金拨付灾区，及时了解掌握灾区应急救援资金安排和资金需求，采取措施全力保障，并切实加强资金监管，充分发挥资金效益。

(责编：王震、高雷)

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