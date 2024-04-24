原标题：SHEIN联合中策发起IP赋能计划 助力出海商家品牌创新与知识产权保护

SHEIN赋能商家的“希有引力”计划持续加码。4月23日，在“2024知识产权宣传周启动暨广州知识产权成果展示”活动上，SHEIN宣布，联合中策知识产权研究院共同发起“希有引力 创新纪”IP赋能计划，助力出海商家加强品牌创新与知识产权保护，助力中国品牌和产品的出海与全球化发展。

自2014年以来，跨境电商已连续11年被写入《政府工作报告》，也成为拉动外贸增长的新动能，已成为全球贸易的一股“新势力”。海关总署初步测算的最新数据显示，今年一季度我国跨境电商进出口5776亿元，增长达9.6%。随着中国跨境电商交易规模的快速增长，跨境电商领域的知识产权纠纷日渐增多，在创新驱动的全球经济中，知识产权保护已成为全球决策者和商家的重要考量因素，也成为影响跨境电商行业健康可持续发展的主要因素。

“自主品牌打造是SHEIN一直以来的核心战略之一，旗下独立自主品牌也在海外获得广大消费者的认知与喜爱，以自主品牌为核心，SHEIN建立了以版权、商标、专利、商业秘密为融合的知识产权保护体系，在应对国际竞争的过程中，我们深刻体会到了知识产权对品牌和创新保障的重要作用。”SHEIN高级副总裁孙逊表示，“结合SHEIN自主品牌的发展与经验，我们推出‘希有引力 创新纪’IP赋能计划，SHEIN将和中策知识产权研究院一起，通过三年时间，面向跨境商家群体以教育培训、实务工具研发、一对一合规和法律咨询等方式展开品牌与知识产权保护公益服务，助力更多中国品牌和商家在国际化过程中的知识产权合规、保护与创新发展。”

该计划预计将全面提升所覆盖的中小商家的知识产权运用、管理和保护水平，使其具备跨境知识产权保护基本意识和典型知识产权问题的应对解决能力，助力创新和品牌打造，赋能更多的中国品牌出海与国际化发展。

SHEIN于2012年从服装时尚自主品牌起家，如今已成长为“自有品牌+平台”双模式驱动的时尚和生活方式在线零售商，在双模式驱动之下SHEIN一直以来注重对商家的一体化赋能，全面提升商家应对跨境贸易的水平和能力，高质量参与全球化发展。

在自有品牌模式之下，通过发挥我国服装制造产业优势，SHEIN自主品牌进行全流程、全链条环节的数字化改造，打造了服装柔性按需的“小单快反”模式，使得品牌能够及时按照市场和消费者的时尚需求进行供应并大大降低库存浪费，从而让产品更具性价比。在此过程中，十多年来SHEIN品牌持续在技术创新、运营管理、工厂改造支持和社区公益服务等全方面对供应商进行赋能，以帮助传统服装工厂转型为现代化、数字化管理的企业。为此，SHEIN还特别在广州番禺建设6万余平方米的“服装制造创新研究中心”，持续研究和探索精益化、数智化解决方案并将研发成果不断分享给供应商。截至2023年底，SHEIN帮助超130家工厂43万平方米厂房扩建与改造，受益人数达2.2万人，举办了超过600场供应商管理培训；其推行的聚星光等公益基金为面临经济困难的供应商工人家庭提供经济支持。

打造自主品牌之余，SHEIN亦注重开发外部IP资源，先后与华纳等全球220多个著名IP展开合作，仅2023年SHEIN就开发了超过1万个联名IP商品。并通过SHEIN X设计师赋能计划，从柔性按需生产到销售和营销等全链路支持超4600名独立设计师与艺术家打造他们自己的品牌。

与此同时，随着平台模式的不断拓展，SHEIN利用积累的全球广泛的销售网络、专业的品牌与市场营销经验以及成熟的供应链体系，通过平台化模式持续带动更多第三方品牌卖家和产业带出海。SHEIN特别推出了“希有引力”百万卖家计划及全国500城产业带出海计划，助力更多中国制造与中国品牌高质量出海，为卖家提供包括全流程培训体系、运营与工具赋能、一站式履约支持、订单与结款支持、低投入成本、综合竞争力提升等在内的一系列成长赋能，并强化“新优商”扶持力度。从2021年至今SHEIN平台已经覆盖全国超300城产业带卖家，包括将贵州苗绣工艺进行时尚和产业化合作，实现苗绣时尚产品的设计、生产和海外销售。

孙逊表示，此次面向跨境商家加码推出的品牌创新与知识产权保护的IP赋能，旨在更好地帮助广大商家参与和适应跨境贸易，为商家全生命周期成长赋能，助力更多中国制造与中国品牌打造新质生产力和品牌力，促进其高质量出海。

中策总经理张驰表示，作为知识产权智库机构，中策研究院非常关注知识产权对产业发展的支撑和保护作用，此次与SHEIN合作的IP赋能公益计划就是联合产业龙头企业、链主企业，将知识产权以贴合产业特色的形式推广传播的有益探索，希望通过本项目的实施，为我国出海商家的知识产权保护和运用实践提供有力支持，增强其国际竞争力。同时，也希望通过这一公益计划，激发更多的企业和组织对知识产权的重视，形成全社会尊重和保护知识产权的良好氛围，推动产业的高质量发展。

(责编：董童、李源)

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