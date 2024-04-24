原标题：以百期课程，助百亿征程——君智百亿商战课第100期圆满举行

4月23日至25日，君智百亿商战课第100期在上海中心启幕。本次商战课开幕式吸引了海内外政商学界重量级嘉宾莅临现场。

甲辰龙年之春，君智战略咨询喜讯频传，不仅荣登2024 Vault亚太榜“最具创新力咨询公司”第一名，还包揽全部18个子榜单，更在公司领导力、整体业务展望、客户满意度等11个分项排名中斩获第二。在Vault亚太最佳咨询机构总榜单中，君智与贝恩、罗兰贝格等机构共同入选并位列第七，成为唯一入围亚太咨询总榜的中国咨询公司。Vault官方盛赞“君智发展前景充满光明，因为君智已经在咨询领域取得了卓越的实战成果，并独创了融通东西方智慧的新一代战略”。

ICMCI主席罗伯特·博登斯坦在开幕致辞中表示，ICMCI作为世界各国管理咨询协会的全球性联盟，致力于领导管理咨询行业走向全球，助力社会和经济发展，目前已将国际注册管理咨询师(CMC)认证在全球推广，并为管理咨询协会(IMCs)引入了共同知识体系和能力模型。“全球管理咨询行业规模达到了3125亿美元，中国市场规模估值为167亿美元，并且仍在增长。”他指出，实现咨询行业的成功，需要具备几大要素：外部性、独立性、中立性、专业性。“有一家中国公司完全具备这些成功要素，那就是君智！”在开幕式上，罗伯特主席和ICMCI执行总监Reema Nasser共同为君智战略咨询董事长谢伟山颁发荣誉证书，以表彰君智为全球咨询行业做出的贡献。

此前，君智也屡获ICMCI的认可和嘉奖。2019年，君智荣获国际君士坦丁奖银奖；2021年被评为CMC国际注册管理咨询公司；同年，君智董事长谢伟山被授予ICMCI学术专家身份；2022年，谢伟山董事长受邀参与国际君士坦丁奖评审委员会。目前，君智共有20位CMC国际注册管理咨询师。

中国工程院院士、中国企联管理咨询工作委员会主任凌文在开幕式上致辞。凌文院士指出，中国的管理咨询行业的规模与中国经济的体量还不相符合，依然有着广阔前景。“作为中企联管理咨询委员会副主任委员单位和战略咨询专业委员会的牵头单位，君智是一个很好的榜样，帮助七家企业突破了百亿营收，并通过百亿商战课持续系统地向企业输出正确的战略理念。”他指出，战略是企业发展的根本性问题，关乎企业的生死存亡，关乎产业高质量发展。他期待君智提供的方法论能够引导更多企业加快发展新质生产力，在高质量发展上取得更大更好的成效。

君智战略咨询董事长谢伟山在主旨发言中表示，当人类社会进入21世纪，黑天鹅事件频发，实体经济回报率持续下降，脱实向虚的趋势明显。如何实现可持续发展，已成为企业面临的严峻挑战。君智百亿商战课创立16年来，累计开课100期，并创立独特的方法论，一直以帮助客户取得可持续的高质量发展为己任。他鼓励学员们在两天半的学习中保持空杯心态，收获更多知识。

君智战略咨询合伙人谢宏达主讲“增长方式革命”和“战略系统构建”模块，他表示，在今天日新月异、波诡云谲的商业世界，企业必须更新自己对于增长的理解，传统的只是学习最佳实践的方法可能已经失效。正如竞争战略之父、哈佛商学院教授迈克尔·波特所指出的，“企业已不能长期凭运营赢得竞争，因为标杆法等工具，加速了最佳实践的迅速扩散。”在如今的时代，企业持续增长的实现，需要针对竞争对手，构建一整套不同的运营活动，为顾客创造独特价值。君智七年助力七企破百亿的秘密就在于此。

首日课程上还举办了百亿商战课学长说圆桌论坛，36氪CEO冯大刚担任主持，金鼎资本创始合伙人刘扬、Elevate领导力管理合伙人Timothy James、加拿大点石财税总裁Paul Cheng参与讨论，从东方和西方的视角分享了对于《孙子兵法》、新时代战略等话题的洞见。之后两天分别举办君智百亿商战课的经典模块——君智案例解析和主题实战分享。

(责编：曹淼、李源)

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