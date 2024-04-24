人民网北京4月24日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局批准发布《绿色产品评价 物流周转箱》国家标准（GB/T 43802—2024），标准将自7月1日起实施。

市场监管总局相关负责人表示，该标准的实施应用将有利于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系，有效降低物流成本，提高经济运行效率。

据介绍，物流周转箱是物流作业环节中支撑实现物流单元化和机械化的标准包装容器和装载单元，被广泛应用于农副产品、商超配送等领域。《绿色产品评价 物流周转箱》国家标准给出了物流周转箱绿色产品及其生产企业的基本要求，并从资源、环境、品质三个方面提出了物流周转箱绿色产品的评价指标要求和鼓励性要求，引领物流周转箱产品的绿色升级。

上述负责人表示，市场监管总局高度重视绿色物流标准化工作，近年来已发布绿色物流指标构成与核算、托盘单元化物流系统、果蔬周转箱循环共用等重要基础国家标准，下一步将继续完善城市货运绿色配送等相关标准，促进绿色低碳、高效节能物流技术和设备应用，助力物流业绿色转型。

(责编：方经纶、高雷)

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