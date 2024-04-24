人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

物流周转箱新国标将于7月1日起实施

2024年04月24日16:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月24日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局批准发布《绿色产品评价 物流周转箱》国家标准（GB/T 43802—2024），标准将自7月1日起实施。

市场监管总局相关负责人表示，该标准的实施应用将有利于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系，有效降低物流成本，提高经济运行效率。

据介绍，物流周转箱是物流作业环节中支撑实现物流单元化和机械化的标准包装容器和装载单元，被广泛应用于农副产品、商超配送等领域。《绿色产品评价 物流周转箱》国家标准给出了物流周转箱绿色产品及其生产企业的基本要求，并从资源、环境、品质三个方面提出了物流周转箱绿色产品的评价指标要求和鼓励性要求，引领物流周转箱产品的绿色升级。

上述负责人表示，市场监管总局高度重视绿色物流标准化工作，近年来已发布绿色物流指标构成与核算、托盘单元化物流系统、果蔬周转箱循环共用等重要基础国家标准，下一步将继续完善城市货运绿色配送等相关标准，促进绿色低碳、高效节能物流技术和设备应用，助力物流业绿色转型。

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
物流周转箱新国标将于7月1日起实施
　　人民网北京4月24日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局批准发布《绿色产品评价 物流周转箱》国家标准（GB/T 43802—2024），标准将自7月1日起实施。 市场监管总局相关负责人表示，该标准的实施应用将有利于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系，有效降低物流成本，提高经济运行效率。…
《报告》显示：互联网保险需求更加多元化个性化
　　人民网北京4月24日电（记者杜燕飞）在我国经济转型、人口变局和前沿技术发展的背景下，保险行业如何挖掘潜力乘势而上？互联网保险如何面对机遇与挑战稳健发展？ 近日，清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心与元保集团联合发布的《2023年中国互联网保险消费者洞察报告》(以下简称《报告》)显示，互联网保险需求更加多元化个性化，在经济回升、人口变局和数字化浪潮下，我国保险业有望迎来新的发展。 《报告》梳理了2023年我国互联网保险的关键词，分别为稳健复苏、健康第一、养老关注、财富管理、需求多元、大模型探索、信息安全和触险线上化。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部