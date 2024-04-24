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五部门出台中国首台（套）重大技术装备检测评定新规

2024年04月24日16:15 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，市场监管总局、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、国家知识产权局5部门近日联合印发《中国首台（套）重大技术装备检测评定管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。《办法》的实施将对我国重大技术装备质量提升，支撑重大技术装备攻关工程，制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快推进新型工业化起到推动促进作用。

市场监管总局相关负责人表示，重大技术装备是国之重器，事关综合国力和国家安全。《办法》明确，中国首台（套）重大技术装备（以下简称中国首台（套））是指国内实现重大技术突破、拥有知识产权、尚未取得明显市场业绩的装备产品，包括整机设备、核心系统和关键零部件等。中国首台（套）检测评定是指按照规定的程序对装备产品开展检测评审、综合评价，以确定装备产品是否属于中国首台（套）的技术服务活动。

《办法》提出，中国首台（套）检测评定标准由技术创新、质量水平、预期效益等反映装备产品状况的关键指标组成。中国首台（套）检测评定坚持战略导向、促进应用，科学规范、客观公正，包容审慎、鼓励创新的原则，充分发挥质量基础设施效能和协同服务作用。

《办法》规定，中国首台（套）检测评定包括申请、受理、评价、公示和发布5个环节。检测评定工作原则上每年集中开展一次，由市场监管总局会同相关部门确定本年度拟开展检测评定的装备产品领域和范围，组织检测评审机构、专家按照规定程序对装备产品开展检测评审和综合评价，最终确定中国首台（套）重大技术装备目录，并向社会公示发布。

此外，《办法》详细规定了中国首台（套）检测评审机构的遴选程序和工作要求。同时，为了提升检测评审机构能力，从提高技术水平、加强质量管理和优化人员配置方面对检测评审机构提出具体要求。

(责编：方经纶、高雷)
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