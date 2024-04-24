友邦人寿：秉持长期主义 持续投资中国市场
2024年04月24日16:25 | 来源：人民网
小字号
4月24日，友邦人寿保险有限公司（以下简称友邦人寿）与凯德投资（中国）共同举办以“友未来 城无界”为主题的“友邦金融中心”揭牌仪式。据悉，这是友邦人寿成立以来在北京市场的首个直接地产投资项目，标志着友邦人寿在持续投资中国、支持本土市场发展的征程中再次迈出了坚实的一步。
今年1月，友邦人寿宣布以近24亿元人民币的总对价，成功收购北京凯德·星贸95%的股权。对于“友邦金融中心”正式揭牌，友邦人寿总经理特别助理、友邦金融中心董事长欧阳理良表示：“这体现了公司坚定看好中国、助力内地市场高质量发展的理念，也是公司深耕并推动实体经济健康发展、把握多元化发展新机遇的有力举措。展望未来，友邦金融中心将持续拥抱变革引领创新，致力于为客户提供更加全面、高效、安全的服务。相信凭借各方的携手努力，友邦金融中心能够不断创造出新的价值和高度。”
“近几年来凯德与友邦建立了多方面的良好合作关系，双方都秉持长期主义的发展理念，优势互补，合作共赢。我们非常尊重友邦在市场洞察、资产投资和管理方面的专业经验，在合作过程中友邦的专业精神也给了凯德很多支持和启发。凯德长期看好中国市场，未来将继续赋能合作伙伴，提升资产价值，创造丰厚回报。凯德将继续为友邦金融中心项目提供资产管理服务，以专业实力为租户的入住体验，以及合作伙伴的投资回报提供保障。”凯德投资（中国）首席执行官潘子翔表示。
“未来，友邦人寿将继续秉承‘长期主义’的经营理念，继续发挥保险资金的长期性和稳定性作用，持续投资中国、服务中国，为推动社会经济的持续繁荣做出更大的贡献。”欧阳理良说。
(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 《报告》显示：互联网保险需求更加多元化个性化
- 人民网北京4月24日电（记者杜燕飞）在我国经济转型、人口变局和前沿技术发展的背景下，保险行业如何挖掘潜力乘势而上？互联网保险如何面对机遇与挑战稳健发展？ 近日，清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心与元保集团联合发布的《2023年中国互联网保险消费者洞察报告》(以下简称《报告》)显示，互联网保险需求更加多元化个性化，在经济回升、人口变局和数字化浪潮下，我国保险业有望迎来新的发展。 《报告》梳理了2023年我国互联网保险的关键词，分别为稳健复苏、健康第一、养老关注、财富管理、需求多元、大模型探索、信息安全和触险线上化。…
- 评论
- 关注