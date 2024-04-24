4月24日，友邦人寿保险有限公司（以下简称友邦人寿）与凯德投资（中国）共同举办以“友未来 城无界”为主题的“友邦金融中心”揭牌仪式。据悉，这是友邦人寿成立以来在北京市场的首个直接地产投资项目，标志着友邦人寿在持续投资中国、支持本土市场发展的征程中再次迈出了坚实的一步。

今年1月，友邦人寿宣布以近24亿元人民币的总对价，成功收购北京凯德·星贸95%的股权。对于“友邦金融中心”正式揭牌，友邦人寿总经理特别助理、友邦金融中心董事长欧阳理良表示：“这体现了公司坚定看好中国、助力内地市场高质量发展的理念，也是公司深耕并推动实体经济健康发展、把握多元化发展新机遇的有力举措。展望未来，友邦金融中心将持续拥抱变革引领创新，致力于为客户提供更加全面、高效、安全的服务。相信凭借各方的携手努力，友邦金融中心能够不断创造出新的价值和高度。”

“近几年来凯德与友邦建立了多方面的良好合作关系，双方都秉持长期主义的发展理念，优势互补，合作共赢。我们非常尊重友邦在市场洞察、资产投资和管理方面的专业经验，在合作过程中友邦的专业精神也给了凯德很多支持和启发。凯德长期看好中国市场，未来将继续赋能合作伙伴，提升资产价值，创造丰厚回报。凯德将继续为友邦金融中心项目提供资产管理服务，以专业实力为租户的入住体验，以及合作伙伴的投资回报提供保障。”凯德投资（中国）首席执行官潘子翔表示。

“未来，友邦人寿将继续秉承‘长期主义’的经营理念，继续发挥保险资金的长期性和稳定性作用，持续投资中国、服务中国，为推动社会经济的持续繁荣做出更大的贡献。”欧阳理良说。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经