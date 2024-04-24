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浙江省三门县三核村18MW分布式“渔光互补”光伏项目首次并网成功

2024年04月24日16:40 | 来源：人民网
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据三门核电官方微博消息，4月23日18时，三门核电结对帮扶的浙江省台州市三门县健跳镇三核村18MW分布式“渔光互补”光伏项目0.5MW容量首次并网目标顺利实现，为推进建设国内首个核电站周边“零碳示范村”迈出重要一步。

据介绍，在三门县人民政府、健跳镇人民政府的大力支持下，三门核电联合中国核电旗下的中核汇能有限公司，立足实际，发展新质生产力，发挥新能源优势，依托三核村206亩闲置鱼塘进行“渔光互补”光伏项目建设。项目18MW全容量并网后，运营期内年平均上网电量1887万度，每年可节约标准煤2319吨，可减少二氧化碳排放1.43万吨，将源源不断提供绿色能源。

近年来，三门核电聚焦三核村“零碳示范村”建设，聚力打造 “核我一家”党建联建乡村振兴工作模式，以产业促进三核村集体和农户增收，为推进乡村振兴注入“源头活水”。村党群服务中心升级改造正在进行；三核村村民在核电项目务工人员超100人；消费帮扶实现常态化；低收入农户屋顶光伏、43亩果蔬大棚、村老年帮扶中心建设前期工作有序推进……“核我一家”党建联建各单位正共同开展乡村振兴系列工作。此外，青年联谊活动、新农人培训班、小“荷”学堂教育帮扶、核能科普入村庄等活动将持续开展，各单位将以产业帮扶、人才队伍建设、公益服务、文化共荣持续深化党建联建，推动“零碳示范村”建设，共促乡村振兴。

(责编：董童、李源)
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