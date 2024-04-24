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智能化加速 问界新M5系列上市

2024年04月24日16:51 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （焦磊、实习生张泊洋）4月23日，华为举办问界新M5发布会。华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发布问界新M5，共推出3款配置，全系标配高阶智驾系统。

据了解，问界M5此前于2021年12月推出，是华为携手赛力斯打造的首款鸿蒙汽车。2022年5月，问界M5开启规模交付，7个月交付超7万辆。余承东表示，此次发布的问界新M5在CLTC工况下，增程版车型最长综合续航达到1440km，纯电续航可达255km。问界新M5采用全铝底盘，将于5月15日开启批量交付。

在智驾方面，全系标配高阶智能驾驶系统，具备不依赖高精地图的高速、城区高阶智驾能力。截至2024年4月，城区NCA领航已覆盖超过40000+城乡镇，城市高架汇入汇出成功率达99.2%，智驾总里程超过2亿公里。

在电动化之后，智能化成为汽车产业进化焦点。业内分析认为，随着跨界融合加速推进，新能源汽车的下半场聚焦在智能软件开发及生态构建，行业竞争格局将加速重构。

余承东介绍，鸿蒙智行市场占有率已初具规模。今年1月1日至4月22日，鸿蒙智行累计销量105000辆，位列中国市场新势力销量第一。

随着智能技术不断突破，新能源汽车供给正加速优化向好。作为今年国内首个国际A级车展，2024北京国际汽车展览会将于4月25日开幕。官方数据显示，本届车展全球首发车117辆（跨国公司全球首发车30辆），概念车41辆，新能源车型278个。汽车电动化、智能化成为本届车展的一大重要看点。

此外，发布会上还发布了鸿蒙智行旗下全新旗舰品牌STELATO享界S9。享界S9由华为和北汽联合打造，是鸿蒙智行首款行政级豪华旗舰轿车，将在2024年北京国际车展上正式亮相。

(责编：方经纶、高雷)
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