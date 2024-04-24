新能源汽车、锂电池、光伏产品，去年中国的“新三样”产品出口额首破万亿元大关，增长近30%。不少国际经济界人士为中国坚定推动绿色转型点赞。然而，美方一些人竟给中国新能源产业贴上了“产能过剩”的标签，说“出口商品多了就是产能过剩”“中国的产能大大超过了中国国内的需求，也超过了全球市场的承受能力”。

这样的说法完全站不住脚。

美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪直言：“这一观点似乎意味着，任何国家都不应生产超出国内销售能力的产品。”“这种论调走向极端，将导致国家之间没有贸易，对世界而言将是一场经济灾难。”

经济全球化深入发展，不同国家分工合作，各自发挥比较优势，再通过国际贸易互通有无，由此有了技术进步、有了效率提高、有了合作共赢。按照美国等西方国家一些人士的逻辑，如果一国产能超过本国需求便是“过剩”，那么，美国的芯片、飞机、大豆等商品每年大量出口，美国也是妥妥的“产能过剩”。

将“出口商品多了”与“产能过剩”两者划上等号，已然是“驴唇不对马嘴”，再仔细分析，更是违背事实、凭空捏造。

中国新能源商品出口真的多吗？

从增速上看，这两年中国的“新三样”产品走俏全球，实现了出口快速增长。不过，从比例上看，中国新能源汽车出口占生产的比例却远低于德国、日本和韩国等国家。例如德国，去年生产410万辆汽车，其中310万辆出口海外，出口比重近八成。而中国新能源汽车去年生产了958.7万辆，出口120.3万辆，出口比重仅八分之一。

彭博社专栏作家戴维·菲克林分析指出，“西方担心中国新能源产品冲击世界，但相关技术产品在中国出口中所占的份额仍然相当小。”

中国绿色产能真的“过剩”吗？

看待产能问题，要有市场眼光。

市场经济条件下，供需平衡是相对的，不平衡是普遍的。适度的供大于需，有利于促进市场竞争、优胜劣汰，推动技术创新和成本下降，有利于让各国消费者以更低的代价获得更优质的产品和服务。换句话说，公平竞争是市场经济的本义，也是推动人类社会进步的重要动因，是“地球村”上各国企业普遍遵循的规则。宝马集团董事长齐普策的观点就很客观：“我们没有感受到威胁，我们也不应该夸大对外国制造商的恐惧”“我们实际上看到的机会多于风险”。

价格是判断供需关系的重要“风向标”。如果真如美方一些人所言“产能过剩”，中国的新能源产品在国际市场上应该价格持续低迷才对。事实上呢？中国电动汽车出口增加的同时，价格也在上涨，中国领先的电动汽车在欧洲的平均售价大约是中国国内的两倍。量增价涨，明显是供不应求，何谈“过剩”？

看待产能问题，还要有全球视野。

一国产业发展要尽量满足国民需求，这是天经地义的事。中国正在构建新发展格局，追求“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”。巨大的内需潜力，为中国企业提供了广阔发展空间。当前，新能源汽车在中国三、四线城市和乡村市场，增长空间仍然很大。有分析预测，中国的新能源车渗透率将从2023年的35.2%提升到2033年的60%。换句话说，满足14亿多中国人民日益增长的美好生活需要，离不开新能源产业的发展、生产能力和技术水平的提升。对这一点，任何人都没有资格指责。

一国产业发展要着眼全球产业大局。为了应对气候变化，全球已有130多个国家制定碳达峰、碳中和目标，绿色发展带来的需求将持续增长。据国际能源署测算，2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆，是2022年的4倍多；全球光伏新增装机需求将达到820吉瓦，是2022年的约4倍。全球大市场中的新能源产品非但没有“过剩”，反而还很短缺！作为绿色产品重要生产国的中国没有理由不投身其中、积极参与。

事实上，在新能源领域，中国企业正持续为世界作出贡献：在匈牙利，比亚迪正着手分阶段建设一个新能源汽车整车生产基地，预计可为当地创造数千个就业岗位；在泰国，长安、上汽、比亚迪等企业积极建厂，规划总投资额超过100亿元。无论是出口产品、满足全球市场所需，还是在海外建厂，拉动投资、带动就业、壮大产业，中国新能源企业始终追求互利共赢、共同发展。这也赢得了许多国际人士的称赞——美国《外交学者》杂志网站关注到：东南亚国家积极争取中国电动汽车企业的合作，“不仅加强了从化石燃料汽车向电动汽车必然的转型，还通过技术交流促进了经济增长”。

既然毫无道理，为何有关国家一些人却言之凿凿地炮制中国新能源产业“产能过剩论”呢？

这样的“言之凿凿”，背后隐藏着贸易保护主义的“祸心”。法国企业家贝特朗的观点一语中的：“有关论调的实质性问题在于竞争力，而非产能。部分西方国家担心中国发展脚步太快，中国企业竞争力越来越强，会对自己在相关领域的主导地位造成威胁。”

这样的中国新能源产业“产能过剩论”，源自有关国家一些人长期以来的“双标”——

“我可以动用政府资源，拨款扶持高科技和新兴产业发展，你不能依靠产业政策培育产业。”

“谈到应对气候变化时，认为新能源产能仍然不足。谈到中国新能源行业，又指责‘产能过剩’”。

“我有竞争优势时，就提倡自由市场。如果没有，就抬出保护主义”……

事实和真理，不会因为某些人以霸权思维贴标签并标榜自己拥有“解释权”而改变。用短视的贸易保护主义捆绑全球新能源产业的发展，无疑将削弱各国应对气候变化、推进绿色发展的能力，最终将“搬起石头砸自己的脚”。

国际贸易不是你输我赢的“零和博弈”，任何逆流都阻挡不了普惠包容的经济全球化大潮。开放合作、互利共赢，全球绿色产品的市场才能越做越大，人类社会的明天才会变得更美好。

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经