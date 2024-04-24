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全球品牌比肩亮相 2024北京国际车展即将开幕

2024年04月24日17:51 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （记者栗翘楚）时隔四年，北京国际汽车展览会将再次在北京举办。2024年4月25日-5月4日，以“新时代 新汽车”为主题的2024（第十八届）北京国际汽车展览会（简称2024北京车展）将在北京中国国际展览中心顺义馆和朝阳馆举行。

据悉，本届北京车展全球首发车117台（其中跨国公司全球首发车30台）、概念车41台，新能源车型278个。此外，本届北京车展零部件集中展示汽车部件及组件、电子及系统、新能源及智能网联等三大主题，吸引了来自于中国、美国、德国等13国家和地区近500家海内外知名零部件企业及科技公司参展，从产业化到规模化，从市场化到全球化，汽车行业整零企业供应链关系也正在由垂直转向共生，正在重构全球产业链供应链。

汽车产业是国民经济稳健运行、制造业和工业向上发展的重要支撑，当前全球汽车行业面临着深刻重塑产业形态和格局、全面实现转型升级的迫切需求。今年一季度，我国汽车产销分别完成660.6万辆和672万辆，同比分别增长6.4%和10.6%，创2019年以来同期新高。

业内人士表示，在国家促消费和多省市对应的促消费政策的推动下，车展线下活动将全面活跃市场气氛并将加速聚拢人气。2024北京车展既是集中展示行业新技术和企业新产品的平台，也是展示品牌新形象的车界盛会，叠加各地促消费政策的实施，必将成为推动国内汽车消费的催化剂和触发点。

北京车展创办以来，一直备受中外媒体热切关注。作为世界看中国的重要窗口，来自全世界的各大新闻机构和众多专业媒体将通过独特的视角、深刻的分析，向全世界传播中国汽车产业蓬勃发展的现状和科技创新的成果，体现我国汽车产业发展成就和开放姿态，分享中国智慧。

(责编：方经纶、高雷)
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